Ő az idősek megmentője? Marika aktívan tesz a demencia ellen Baranyában!

„A mozgás, az öröm és az agytorna” – e három szó köré szervezte életét Nagy Józsefné, akit sokan egyszerűen csak Marikaként ismernek a baranyai nyugdíjas közösségekben. A városházán eltöltött évek után nyugdíjba vonulva sem akart elcsendesedni: közösséget keresett, új feladatokat, és egy buszmegállóban látott hirdetés révén találkozott a Szenior Örömtánccal. Ez a találkozás sorsfordító lett: előbb résztvevőként, majd oktatóként kapcsolódott be a Szenior Örömtánc mozgalomba, és azóta több száz idős embert mozgat meg hétről hétre Pécsett, Komlón és Harkányban.

Baranya rengeteg nyugdíjasát megmozgatja a Szenior Örömtánc csoportokon keresztül Nagy Józsefné Marika. Forrás: Nagy Józsefné

A Szenior Örömtánc nem klasszikus társastánc, hanem kíméletes, közösségi mozgásforma, amelyet kifejezetten az idősebb korosztály igényeihez igazítottak. Nincs szükség partnerre, bonyolult lépésekre vagy előzetes tánctudásra – a cél a közös élmény, a mozgás és a lelki feltöltődés. „Aki egyszer eljön, az utána függő lesz” – fogalmaz Nagy Józsefné, aki szerint a táncóra során a zene, a ritmus és a koreográfia leköti a figyelmet, így nem marad tér a hétköznapi gondoknak.

A demencia problémája sokakat érint

Az Alzheimer hónap üzenete különösen közel áll ehhez a tevékenységhez. A nemzetközi kutatások szerint ugyanis a tánc az egyik leghatékonyabb mozgásforma a demencia megelőzésében és a tünetek lassításában. Egy amerikai vizsgálat alapján a rendszeres tánc akár 78 százalékkal is csökkentheti a betegség kialakulásának kockázatát. A memória, az egyensúlyérzék és a koncentráció mind erősödnek a rendszeres mozgással, miközben a közösségi élmény oldja a magányt és javítja a hangulatot.

A Szenior Örömtánc mindenre megoldás lehet

„Én azt szoktam mondani, hogy az örök fiatalság titka a Szenior Örömtánc” – vallja Nagy Józsefné, aki nemcsak oktató, hanem példakép is. A Monspart Sarolta-díjjal kitüntetett mozgásnagykövet hetente hét csoportot vezet, és bár fizikailag sem könnyű ez a tempó, a közösségből áradó szeretet mindig új energiát ad számára.

Az Alzheimer hónap baranyai programjai között séták, előadások és közös táncok is szerepelnek. Ezek nemcsak a figyelemfelhívást szolgálják, hanem lehetőséget is teremtenek arra, hogy az érintettek és hozzátartozóik támogatást, közösséget találjanak. „Táncolj, hogy élj, és élj, hogy táncolni tudj” – üzeni minden idős embernek Nagy Józsefné Marika.