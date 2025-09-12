Hallott már róla? Van egy igazi Szentélyerdő a Mecsekben!

Mint arról a természetvédelmi szervezet a közösségi oldalán hírt adott: a Szentélyerdő idei díját mesébe illő idős fáival, vörös homokkő sziklaképződményeivel a Jakab-hegy nyerte el. Az elismerést adományozó WWF indoklása szerint a Jakab-hegy erdeje

tényleg olyan, mintha egy másik világból maradt volna fenn. Élő emlék, ahol a természet csendben mesél a kirándulóknak.

Szentélyerdő lett a Jakab-hegy. Fotó: Gálhidy László (WWF Magyarország)

De miért Szentélyerdő?

A WWF honlapján található tájékoztatás szerint Szentélyerdőknek nevezi a szervezet azokat a magyarországi őserdőket, ahol egyetlen fára sem emeltek fejszét az elmúlt évszázadokban és ott még találhatóak 150-200 éves fák. Mint hozzátették, e szentélyerdőkkel egészen eltérő helyeken lehet találkozni.

Vannak közöttük városszéli parkerdők, másokra meredek hegyoldalakon, szurdokvölgyekben vagy az Alföld távoli tanyavilágában bukkanhatunk rá

– írták, azt is jelezve, hogy a legújabb ilyen Szentélyerdő a Jakab-hegy annak különleges vörös homokkő sziklaképződményeivel, valamint a sziklák környékét és az alattuk húzódó lejtőt alacsony, girbegörbe fákból álló, mesébe illő idős erdejével.

A 602 m magas Jakab-hegy védett területe a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet része. Az erdők állami tulajdonban vannak. Faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódban történik a kezelésük, ami azt jelenti, hogy nincs véghasználat; favágás csupán eseti jelleggel fordul elő. Közel 60 hektárt tesznek ki a legidősebb, 140–200 évet meghaladó korú erdők. A turistautakkal jól behálózott kirándulóhely híres sziklaképződményei a hegyoldalból kiálló, a fák fölé magasodó Zsongor-kő, a Babás-szerkövek és a Sasfészek.

A vöröshomokkő-alakzatok körül bükkel elegyes melegkedvelő tölgyesek és bokorerdők találhatók, amelyek néhol sziklagyepekkel mozaikolnak. A savanyú kémhatású, vékony talajon sokszor vastag mohaborítással találkozhatunk, és olyan lágyszárú fajokkal, gombákkal – többek között légyölő galócával –, amelyek kimondottan az ilyen tápanyagban szegény termőhelyeken mutatnak versenyelőnyt.

A terület legismertebb pontja, a Zsongor-kő és környéke elsősorban a panoráma miatt kötelező úti cél, de a környékén tenyésző vegetáció is fényképre kívánkozik – különösen a vörös kőzet és a tavasszal ragyogó világoszöld, később sötétzöldre váltó lombozat kontrasztja. A Jakab-hegy letörését elhagyva, felkapaszkodva a gerincre mindig élmény a hűvös, zárt bükkösben lenni – ez már egy másik világ, a pálos kolostor romjai körül.