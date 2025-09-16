szeptember 16., kedd

Veszélyes

1 órája

Termékvisszahívás: ezt a mogyorókrémet semmiképp se fogyaszd!

Címkék#pisztácia#allergén#mogyorókrém#termékvisszahívás#fogyasztóvédelem

Kivontak a forgalomból egy Törökországból származó mogyorókrémet, miután az ételben nem jelölt allergéneket mutattak ki. A termékvisszahívás a magyar fogyasztókat is érinti.

Bama.hu

A jelentés az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (RASFF) keresztül érkezett, miszerint a Törökországból behozott mogyoróvajban nem jelölt allergének jelenlétét mutatták ki. A fogyasztóvédelem azonnali termékvisszahívást kezdeményezett.

A termékvisszahívás egy mogyorókrémet érint.
A termékvisszahívás egy mogyorókrémet érint.
Fotó: Subbotina Anna / Forrás:  Shutterstock

Melyik terméket érinti a termékvisszahívás?

  • A termék pontos neve: Erdnuss Creme Yer Fistigi Kremasi /Gourmet Celebi mogyorókrém
A termék nem jelölt mogyoró, pisztácia és mandula allergéneket tartalmaz.
A termék nem jelölt mogyoró, pisztácia és mandula allergéneket tartalmaz.
Forrás: NKFH

Az élelmiszert Törökországban gyártották, azonban egy német inportőrön keresztül Magyarországra is eljutott, így a magyar fogyasztók is vásárolhattak belőle.

 

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Arman Èlker Kft. ), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. 

- írja az NKFH hivatalos oldalán.

Az NKFH nyomon követi a kivonási folyamatot, beleértve a termékek visszahívását és azok megsemmisítését is. Továbbá arra kérik a fogyasztókat, hogy akik ilyen mogyorókrémet vásároltak, semmiképpen se fogyasszák el.

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
