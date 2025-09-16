Termékvisszahívás: ezt a mogyorókrémet semmiképp se fogyaszd!

A jelentés az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (RASFF) keresztül érkezett, miszerint a Törökországból behozott mogyoróvajban nem jelölt allergének jelenlétét mutatták ki. A fogyasztóvédelem azonnali termékvisszahívást kezdeményezett.

A termékvisszahívás egy mogyorókrémet érint.

Fotó: Subbotina Anna / Forrás: Shutterstock

Melyik terméket érinti a termékvisszahívás?

A termék pontos neve: Erdnuss Creme Yer Fistigi Kremasi /Gourmet Celebi mogyorókrém

A termék nem jelölt mogyoró, pisztácia és mandula allergéneket tartalmaz.

Forrás: NKFH

Az élelmiszert Törökországban gyártották, azonban egy német inportőrön keresztül Magyarországra is eljutott, így a magyar fogyasztók is vásárolhattak belőle.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Arman Èlker Kft. ), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról.

- írja az NKFH hivatalos oldalán.

Az NKFH nyomon követi a kivonási folyamatot, beleértve a termékek visszahívását és azok megsemmisítését is. Továbbá arra kérik a fogyasztókat, hogy akik ilyen mogyorókrémet vásároltak, semmiképpen se fogyasszák el.