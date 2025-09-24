szeptember 24., szerda

55 perce

Molylepke került a csokiba - ha vettél belőle, ne edd meg!

Címkék#NKFH#rovar#édesség#csokoládé#termékvisszahívás#molylepke

Csokiimádók vigyázat! Termékvisszahívást adtak ki kér népszerű édességre is, mert a vizsgálatok során molylepkemaradványokat találtak bennük.

Bama.hu

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közleménye szerint két étcsokoládés termékben molylepke vagy annak maradványai kerülhettek, így termékvisszahívást kezdeményeztek.

Rovarszármazék miatt adták ki a termékvisszahívást.
Fotó: OlhaTsiplyar / Forrás:  Shutterstock

Termékvisszahívás: Melyik édességeket vonták ki a forgalomból?

A Real Nature Kft. két közkedvelt termékét érinti a szabályozás. A problémás tételek az étcsokoládéval bevont meggy és mandula 75 grammos kiszerelésű változatai, amelyeket több hazai boltban is forgalmaztak. 

Forrás: NKFH
Forrás: NKFH

Azoknak a fogyasztóknak, akik vásároltak az adott termékekből, vissza kell vinniük azt a vásárlás helyére vagy kapcsolatba lépni a forgalmazóval a további teendők miatt. Az NKFH szakemberei a folyamat minden lépését figyelemmel kísérik, beleértve a problémás termékek elszállítását és megsemmisítését is.

Kérjük, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

– fogalmaz hivatalos oldalán a NKFH.

 

