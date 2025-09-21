3 órája
A Tiktokker szerint a szilikon és a műköröm nem szexi, hanem kétségbeesés – igazat adsz neki?
Egy fiatal TikTokker pár mondattal alaposan felkavarta az állóvizet. Három dolgot sorolt fel, ami szerinte teljesen hidegen hagyja a férfiakat, pedig a nők rengeteget foglalkoznak velük. Te egyetértesz vele?
A közösségi médiában nap mint nap látunk sminktippeket, hajtrendeket, műkörmös inspirációkat és telt ajkakat ígérő kezeléseket. De vajon ezek tényleg számítanak a férfiaknak?
Egy fiatal TikTokker állt bele a női szépségideálnak hitt alapvető trendekbe, amelyekkel kapcsolatban nemcsak pengeéles véleményét fogalmazta meg, de egy jó adag iróniával ki is figurázta ezeket.
Természetesen a videó sokaknál kicsapta a biztosítékot, így a kommentszekciót ellepték a felháborodott felhasználók. Ön mit gondol erről?
