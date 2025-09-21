szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

23°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
TikTok balhé

3 órája

A Tiktokker szerint a szilikon és a műköröm nem szexi, hanem kétségbeesés – igazat adsz neki?

Címkék#bulvár#TikTok#balhé#szépség#kritika

Egy fiatal TikTokker pár mondattal alaposan felkavarta az állóvizet. Három dolgot sorolt fel, ami szerinte teljesen hidegen hagyja a férfiakat, pedig a nők rengeteget foglalkoznak velük. Te egyetértesz vele?

Bama.hu

A közösségi médiában nap mint nap látunk sminktippeket, hajtrendeket, műkörmös inspirációkat és telt ajkakat ígérő kezeléseket. De vajon ezek tényleg számítanak a férfiaknak?

Young,Mistaken,Sad,Puzzled,Woman,20s,Wearing,Casual,Brown,Shirt
Teljesen felesleges ezekre ennyit energiát fordítani?
Fotó: ViDI Studio / Forrás:  Shutterstock

Egy fiatal TikTokker állt bele a női szépségideálnak hitt alapvető trendekbe, amelyekkel kapcsolatban nemcsak pengeéles véleményét fogalmazta meg, de egy jó adag iróniával ki is figurázta ezeket.

@ahelszebasztian Jöhetnek kommentben az ellenérvek😏 #nők #lányok #köröm #férfiak #makeup ♬ eredeti hang - Áhel Szebasztián

Természetesen a videó sokaknál kicsapta a biztosítékot, így a kommentszekciót ellepték a felháborodott felhasználók. Ön mit gondol erről?

Szavazás

Korábbi szavazások

Ön egyetért a videós véleményével?

Korábbi szavazások

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu