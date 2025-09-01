Új zenei korszak Pécsen: indul a Rocksuli!

A pécsi zenei élet új fejezethez érkezik: szeptemberben megnyitja kapuit a Pécsi Rocksuli! A debreceni minta alapján létrejövő iskola nemcsak gyerekeket, hanem felnőtteket is vár, akik szeretnék kipróbálni magukat egy hangszeren vagy újrakezdenék gyermekkori álmaikat. A kezdeményezés motorja Szabó Máté, aki a gyakorlati zenélésre, koncertekre és közösségépítésre helyezi a hangsúlyt. A Ti-ti-tá épületében működő iskola különlegessége a népzenei tanszak, amely a helyi hagyományokra épít. Itt nemcsak zenélni lehet, hanem barátokra, zenekarra, akár szerelemre is lelhetnek a résztvevők.

Pécs tehát újra megmutatja, miért igazi zenei fellegvár.

