2 órája
Ez már ciki 40 felett: beszólt a szülőknek a Z generáció!
A különböző generációk közötti különbségek mindig is jelen voltak. Ám a Z generáció (1995 és 2012 között születettek) és a 40 felettiek közötti szakadék talán minden eddiginél látványosabb. Ami az idősebbeknek természetes napi rutin, az a fiataloknak sokszor már ciki. Legyen szó kommunikációról, jegyzetelésről vagy épp a közösségi média használatáról.
Egy, a közelmúltban megjelent cikk foglalta össze a ma már régimódinak számító napi rutinokat. A Life.hu gyűjtése szerinti ciki dolgok egy része az általunk megkérdezett fiatalok szerint is igaz. A generációs eltérések Baranyában is kézzel foghatók: az idősebbek a megszokott rutinokban – a kézírásban, telefonálásban, Facebookozásban – érzik komfortosan magukat, míg a Z generációs fiatalok egyre inkább digitális felületeken élnek.
Ezek a legcikibb dolgok a Z generáció szerint
Tavaly lépett életbe a rendelet, miszerint az oktatási intézményekben a diákok nem használhatnak mobiltelefont, ám korábban a legtöbb baranyai iskolában is nyomkodták ezeket az eszközöket a szünetekben (is). Egy pécsi diák, Dóra így fogalmazott:
– Szüleinkkel ellentétben mi már a telefonunkba írunk minden fontos dolgot, gyorsabb és kényelmesebb. Legyen az bevásárlólista vagy éppen egy közelgő program.
A 40 felettiek azonban ragaszkodnak a papírhoz és a tollhoz, számukra a kézírás a tanulás és a koncentráció része. S kutatások is alátámasztják, hogy a kézzel írt jegyzetek javítják a memóriát.
Telefonhívás vagy chatüzenet?
A kommunikáció terén is szembetűnő a különbség a fiatalok és szüleik között. Az idősebbek szívesen ragadnak telefont és beszélnek hosszasan, míg a fiatalok szinte minden helyzetben inkább üzenetet küldenek. Az e-mail és az online chat a Z generáció fő kapcsolattartási módja, a telefonhívás számukra kényelmetlen és elavult.
– Ha hív valaki, sokszor nem is veszem fel, inkább visszaírok Messengeren vagy Viberen. Én valahogy ezt szoktam meg – mondta el kérdésünkre a baranyai gimnazista, Áron.
Facebook vagy TikTok?
A szülők, nagyszülők az okostelefonjaikon görgetik a Facebookot, itt tartják a kapcsolatot barátokkal, ismerősökkel, különböző temaikus csoportokban tájékozódnak. A fiatalok azonban inkább TikTokon és Instagramon aktívak. A Facebook-ot maximum tájékozódásra használják, de semmit nem posztolnak.