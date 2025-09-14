Ez már ciki 40 felett: beszólt a szülőknek a Z generáció!

A 40 felettiek azonban ragaszkodnak a papírhoz és a tollhoz, számukra a kézírás a tanulás és a koncentráció része. S kutatások is alátámasztják, hogy a kézzel írt jegyzetek javítják a memóriát.

Telefonhívás vagy chatüzenet?

A kommunikáció terén is szembetűnő a különbség a fiatalok és szüleik között. Az idősebbek szívesen ragadnak telefont és beszélnek hosszasan, míg a fiatalok szinte minden helyzetben inkább üzenetet küldenek. Az e-mail és az online chat a Z generáció fő kapcsolattartási módja, a telefonhívás számukra kényelmetlen és elavult.

– Ha hív valaki, sokszor nem is veszem fel, inkább visszaírok Messengeren vagy Viberen. Én valahogy ezt szoktam meg – mondta el kérdésünkre a baranyai gimnazista, Áron.

Facebook vagy TikTok?

A szülők, nagyszülők az okostelefonjaikon görgetik a Facebookot, itt tartják a kapcsolatot barátokkal, ismerősökkel, különböző temaikus csoportokban tájékozódnak. A fiatalok azonban inkább TikTokon és Instagramon aktívak. A Facebook-ot maximum tájékozódásra használják, de semmit nem posztolnak.