szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

26°
+28
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Balhé

2 órája

Ez már ciki 40 felett: beszólt a szülőknek a Z generáció!

Címkék#mobiltelefon#z generáció#diák

A különböző generációk közötti különbségek mindig is jelen voltak. Ám a Z generáció (1995 és 2012 között születettek) és a 40 felettiek közötti szakadék talán minden eddiginél látványosabb. Ami az idősebbeknek természetes napi rutin, az a fiataloknak sokszor már ciki. Legyen szó kommunikációról, jegyzetelésről vagy épp a közösségi média használatáról.

Tóth Viktória

Egy, a közelmúltban megjelent cikk foglalta össze a ma már régimódinak számító napi rutinokat. A Life.hu gyűjtése szerinti ciki dolgok egy része az általunk megkérdezett fiatalok szerint is igaz. A generációs eltérések Baranyában is kézzel foghatók: az idősebbek a megszokott rutinokban – a kézírásban, telefonálásban, Facebookozásban – érzik komfortosan magukat, míg a Z generációs fiatalok egyre inkább digitális felületeken élnek.

Z generációba tartozó fiatalok
A Z generáció egészen más dolgokra használja az okostelefont mint szüleik (illusztráció)
Fotó: MW

Ezek a legcikibb dolgok a Z generáció szerint

Tavaly lépett életbe a rendelet, miszerint az oktatási intézményekben a diákok nem használhatnak mobiltelefont, ám korábban a legtöbb baranyai iskolában is nyomkodták ezeket az eszközöket a szünetekben (is). Egy pécsi diák, Dóra így fogalmazott:
– Szüleinkkel ellentétben mi már a telefonunkba írunk minden fontos dolgot, gyorsabb és kényelmesebb. Legyen az bevásárlólista vagy éppen egy közelgő program.

A 40 felettiek azonban ragaszkodnak a papírhoz és a tollhoz, számukra a kézírás a tanulás és a koncentráció része. S kutatások is alátámasztják, hogy a kézzel írt jegyzetek javítják a memóriát.

Telefonhívás vagy chatüzenet?
A kommunikáció terén is szembetűnő a különbség a fiatalok és szüleik között. Az idősebbek szívesen ragadnak telefont és beszélnek hosszasan, míg a fiatalok szinte minden helyzetben inkább üzenetet küldenek. Az e-mail és az online chat a Z generáció fő kapcsolattartási módja, a telefonhívás számukra kényelmetlen és elavult.
– Ha hív valaki, sokszor nem is veszem fel, inkább visszaírok Messengeren vagy Viberen. Én valahogy ezt szoktam meg – mondta el kérdésünkre a baranyai gimnazista, Áron.

Idős hölgy laptoppal a kezében, ő nem a Z generáció tagja
A Z generáció mondta el véleményét a 40 felettiekről (illusztráció)
Fotó: MW

Facebook vagy TikTok?
A szülők, nagyszülők az okostelefonjaikon görgetik a Facebookot, itt tartják a kapcsolatot barátokkal, ismerősökkel, különböző temaikus csoportokban tájékozódnak. A fiatalok azonban inkább TikTokon és Instagramon aktívak. A Facebook-ot maximum tájékozódásra használják, de semmit nem posztolnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu