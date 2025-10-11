1 órája
A Boszorkány Kollégium aranykora – ilyen volt egy igazi kolis éjszaka 2010-ben (GALÉRIA)
A 2010-es évek elején is dübörgött az egyetemi élet Pécsen – a PTE Boszorkány Kollégium bulijai legendásak voltak a városban. A hétvégi esték sokszor hajnalig tartó táncról, nevetésről és baráti társaságokról szóltak.
Fergeteges buli a pécsi boszorkány kollégiumban, 2010-ben
A kollégium klubhelyisége ilyenkor megtelt vidám arcokkal, a legjobb zenék szóltak, és mindenki ismerte mindenkinek a nevét. A fotók most visszarepítenek bennünket ebbe a korszakba – amikor még digitális fényképezőgéppel készült minden kép, és a Facebook-albumok alatt gyűltek a kommentek.
Lapozd végig galériánkat, és nosztalgiázz velünk – hátha magadra, egy régi ismerősre vagy épp a legjobb kolis bulid emlékére bukkansz!
Emlékszel még, milyen volt a Boszi kolesz bulijain tombolni?Fotók: MW
