Újabb fergeteges bulifotók

54 perce

A Boszorkány Kollégium aranykora – ilyen volt egy igazi kolis éjszaka 2010-ben (GALÉRIA)

Címkék#bulifotó#PTE Boszorkány Kollégium#nosztalgia

A 2010-es évek elején is dübörgött az egyetemi élet Pécsen – a PTE Boszorkány Kollégium bulijai legendásak voltak a városban. A hétvégi esték sokszor hajnalig tartó táncról, nevetésről és baráti társaságokról szóltak.

Bama.hu
A Boszorkány Kollégium aranykora – ilyen volt egy igazi kolis éjszaka 2010-ben (GALÉRIA)

Fergeteges buli a pécsi boszorkány kollégiumban, 2010-ben

A kollégium klubhelyisége ilyenkor megtelt vidám arcokkal, a legjobb zenék szóltak, és mindenki ismerte mindenkinek a nevét. A fotók most visszarepítenek bennünket ebbe a korszakba – amikor még digitális fényképezőgéppel készült minden kép, és a Facebook-albumok alatt gyűltek a kommentek.

Fergeteges buli a pécsi boszorkány kollégiumban, 2010-ben
"Boszi kolesz", 2010-es buli

Lapozd végig galériánkat, és nosztalgiázz velünk – hátha magadra, egy régi ismerősre vagy épp a legjobb kolis bulid emlékére bukkansz!

Emlékszel még, milyen volt a Boszi kolesz bulijain tombolni?

Fotók: MW

Korábbi bulifotóinkat is megtekintheted:

 

