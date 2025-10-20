október 20., hétfő

Érzelem, előtérben

19 perce

A szexuális motivációt vizsgálták – és érdekes eredményeket kaptak

Címkék#szexualitás#PTE#vizsgálat

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (BTK) Pszichológia Intézetének kutatói – Prof. Meskó Norbert, Dr. Putz Ádám és Dr. Zsidó András – két nagymintás vizsgálatban tárták fel, hogy a nők és a férfiak szexuális motivációit miként befolyásolják az érzelemszabályozás nehézségei és a párok közös megküzdése a mindennapi stresszel.

A szexuális motivációt vizsgálták – és érdekes eredményeket kaptak

A PTE beszámolt arról, hogy a Journal of Sex & Marital Therapy című rangos nemzetközi folyóiratban a közelmúltban megjelent cikk szerint a két tényező eltérő módon hat a férfiak és a nők szexuális életére, rávilágítva a szexuális intimitás mögött húzódó alapvető pszichológiai különbségekre.

Az első vizsgálatban a kutatók az érzelemszabályozás szerepét elemezték. Eredményeik szerint azok, akik nehezebben kezelik érzelmeiket, gyakrabban élnek meg negatív érzelmeket, és ennek megfelelően a szexet is inkább feszültségoldásra vagy problémák elkerülésére használják. Ugyanakkor a stabilabb érzelemszabályozással rendelkező résztvevők körében erősebb volt a kapcsolatépítő és intimitásfokozó szexuális motiváció. A férfiaknál különösen hangsúlyosan jelent meg a személyes kielégülés és teljesítménycélok szerepe, míg a nőknél inkább a kapcsolati harmónia fenntartása és a negatív érzelmek kezelése állt előtérben.

A második vizsgálat a párkapcsolati megküzdésre fókuszált, vagyis arra, hogyan segítik egymást a partnerek a mindennapi stresszhelyzetekben. Az eredmények azt mutatták, hogy az összehangolt, támogató közös megküzdés erősíti a pozitív szexuális motivációkat: az ilyen párok nagyobb valószínűséggel élik meg a szexet szeretet és közelség kifejezésére. Ezzel szemben azokban a kapcsolatokban, ahol a felek kevésbé hatékonyan működnek együtt, gyakoribb a feszültség levezetését célzó, kevésbé kielégítő szexuális indíték. A nemek közti különbségek itt is szembeötlők voltak: a nők motivációit erősebben befolyásolta a párkapcsolati megküzdés minősége, míg a férfiaknál inkább a személyes célok játszottak szerepet.

„Kutatásunk azt mutatja, hogy a nők szexuális motivációi szorosabban összefonódnak az érzelmi biztonsággal és a kapcsolati támogatással, míg a férfiaknál inkább a személyes célok és teljesítményhez kötődő indítékok dominálnak” – hangsúlyozza Prof. Meskó Norbert, a vizsgálat vezetője. „Ez a különbség jól érzékelteti, hogy a szexuális élet mozgatórugói eltérő pszichológiai alapokon nyugszanak a két nem esetében.”

A kutatás eredményei új fényt vetnek a párkapcsolati dinamika és a szexualitás összefüggéseire. A PTE szakemberei szerint a megállapítások nemcsak tudományos szempontból jelentősek, hanem gyakorlati haszonnal is bírnak: hozzájárulhatnak a pár- és szexterápiás módszerek fejlesztéséhez, valamint a nemek közötti különbségek empatikusabb megértéséhez.

 

