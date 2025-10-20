A szexuális motivációt vizsgálták – és érdekes eredményeket kaptak

A PTE beszámolt arról, hogy a Journal of Sex & Marital Therapy című rangos nemzetközi folyóiratban a közelmúltban megjelent cikk szerint a két tényező eltérő módon hat a férfiak és a nők szexuális életére, rávilágítva a szexuális intimitás mögött húzódó alapvető pszichológiai különbségekre.

Az első vizsgálatban a kutatók az érzelemszabályozás szerepét elemezték. Eredményeik szerint azok, akik nehezebben kezelik érzelmeiket, gyakrabban élnek meg negatív érzelmeket, és ennek megfelelően a szexet is inkább feszültségoldásra vagy problémák elkerülésére használják. Ugyanakkor a stabilabb érzelemszabályozással rendelkező résztvevők körében erősebb volt a kapcsolatépítő és intimitásfokozó szexuális motiváció. A férfiaknál különösen hangsúlyosan jelent meg a személyes kielégülés és teljesítménycélok szerepe, míg a nőknél inkább a kapcsolati harmónia fenntartása és a negatív érzelmek kezelése állt előtérben.