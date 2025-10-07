4 órája
Állatok világnapja: különleges programmal készül a nemzeti park
Az Állatok világnapja alkalmából, elsősorban gyerekek számára tartott program résztvevői megismerhetik a felelős állattartás szabályait, valamint bepillantást nyerhetnek a vadon élő állatok életébe is kedden 10 órától a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNPI) Tettyei Oktatási Központban.
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
Fotó: Jaromir Chalabala
A program első felében a Mecsekben is előforduló állatfajokkal ismerkedhetnek meg a résztvevők: a DDNPI oktató munkatársa fotók segítségével mutatja be a jellegzetes fajokat és sok érdekességet mond el róluk a Tettye Oktatási Központban.
Az előadást követően a résztvevők rövid sétára indulnak a Pintér-kert Arborétumba, megismerve a jellegzetes élőhelytípusokat és az ott élő állatokat.
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges!