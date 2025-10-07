Állatok világnapja: különleges programmal készül a nemzeti park

A program első felében a Mecsekben is előforduló állatfajokkal ismerkedhetnek meg a résztvevők: a DDNPI oktató munkatársa fotók segítségével mutatja be a jellegzetes fajokat és sok érdekességet mond el róluk a Tettye Oktatási Központban.

Az előadást követően a résztvevők rövid sétára indulnak a Pintér-kert Arborétumba, megismerve a jellegzetes élőhelytípusokat és az ott élő állatokat.

A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges!