Ezeket a dolgokat a sofőrök többsége rosszul csinálja a volán mögött – melyik igaz rád? (Szavazás)
Sokan napról napra kilométerek százait vagy akár ezreit is megteszik, sok esetben úgy, hogy közben rengeteg bakit vagy szabálytalanságot követnek el. A különböző vezetési stílusoknak különböző negatív ismertetőjegyeik is vannak, amelyek az évek alatt fokozatosan kialakulnak, majd ezek az autóvezetési hibák a közlekedésünk részévé válnak.
A legtöbb sofőr újra és újra elköveti ugyanazokat a hibákat, sőt, sokan tisztában vannak azzal, hogy mi is a probléma, de mégsem változtatnak rossz szokásaikon. Néhány apró, rossz beidegződés pedig akár balesetveszélyes is lehet. Nézzük, melyek a leggyakoribb autóvezetési hibák!
Egy kézzel fogni a kormányt
10 óra – 2 óra vagy 3 óra – 9 óra. Ez a két leggyakoribb kormányfogási módszer, amelyeket az autós oktatók és a KRESZ is egyaránt megtanít a tanulóvezetőknek. Sokan azonban a jogosítványuk megszerzése után elkényelmesednek, és míg bal kezükkel a járművet irányítják, addig jobb karjukat a sebességváltón pihentetik. Fordítva ugyan, de hasonló a helyzet a nagy hőségben is, amikor menet közben lehúzzuk a vezető oldali ablakot, és egy könnyed mozdulattal kikönyökölünk rajta.
Az autóvezetési hibák királya: a mobilozás vezetés közben
A telefon a 21. század legnagyobb közlekedési veszélyforrása. Sokak autójában nincs kihangosító, így kézben tartják telefonjukat vezetés közben, esetleg csak egy gyors üzenetet pötyögnek be. Talán nem kell részletezni, hogy a telefon használata vezetés közben miért nagyon veszélyes, korábbi írásainkban többször foglalkoztunk már ezzel a kérdéskörrel.
Sávváltás érzésből
A reggeli és a délutáni csúcsforgalomban araszolni bosszantó tud lenni. Ilyenkor sokan reflexből váltanak sávot, ha a másik sor éppen gyorsabban halad. Az egyik legveszélyesebb szokás a holttér figyelmen kívül hagyása, hiszen nem elég ilyenkor csak a tükörbe belepillantani. Nagy rohanásunkban egy rossz sávváltással nemcsak garantáltan késni fogunk, de akár mélyen a zsebünkbe is kell majd nyúlnunk, ha koccanunk valakivel.
Üresben gurulás
Régen, a karburátoros motoroknál valóban lehetett némi igazság ebben, de a modern autóknál ez a módszer már teljesen elavult, sőt, veszélyes is lehet. A legtöbben mégis megszokásból egyszerűen üresbe rakják a sebváltójukat, annak reményében, hogy kevesebbet fog a jármű fogyasztani. A legtöbb modern autóban a motorvezérlő elektronika úgy működik, hogy amikor sebességben gurulsz és nem nyomod a gázt, az üzemanyag-befecskendezést teljesen leállítja. Szóval spórolni nem igazán tudunk vele.
Minek az index?
A sztereotípia szerint a német autók tulajdonosai nem tudják, hogyan kell használni az irányjelzőt, azonban ez nemcsak rájuk, hanem a sofőrök többségére is igaz. Bizonyára mindannyian találkozunk már olyan autósokkal, akik vagy túl későn, vagy rossz irányba, vagy egyáltalán nem jeleztek sávváltások, körfogalom elhagyása vagy előzés esetén.
A műszerfal ikonjainak hiányos ismerete
Nagyon sok sofőr vezet úgy napról napra, hogy csak az alacsony üzemanyagszintet és a motorhiba ikonját ismeri fel a műszerfalon. Ez abból a szempontból elnézhető, hogy több mint 60 különböző jelzés létezhet, ráadásul egyesek színkódja is változik, attól függően, mennyire súlyos a probléma. Viszont fontos ismerni ezeket, hiszen akár a gumiabroncs-nyomás ikon, akár a olajkanna ikon, akár az akkumulátor ikon komoly problémákat vetíthet előre.
