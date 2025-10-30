Ezeket a dolgokat a sofőrök többsége rosszul csinálja a volán mögött – melyik igaz rád? (Szavazás)

A legtöbb sofőr újra és újra elköveti ugyanazokat a hibákat, sőt, sokan tisztában vannak azzal, hogy mi is a probléma, de mégsem változtatnak rossz szokásaikon. Néhány apró, rossz beidegződés pedig akár balesetveszélyes is lehet. Nézzük, melyek a leggyakoribb autóvezetési hibák!

Autóvezetési hibák: vezetni szinte mindenki tud? Fotó: pathdoc / Forrás: Shutterstock

Egy kézzel fogni a kormányt

10 óra – 2 óra vagy 3 óra – 9 óra. Ez a két leggyakoribb kormányfogási módszer, amelyeket az autós oktatók és a KRESZ is egyaránt megtanít a tanulóvezetőknek. Sokan azonban a jogosítványuk megszerzése után elkényelmesednek, és míg bal kezükkel a járművet irányítják, addig jobb karjukat a sebességváltón pihentetik. Fordítva ugyan, de hasonló a helyzet a nagy hőségben is, amikor menet közben lehúzzuk a vezető oldali ablakot, és egy könnyed mozdulattal kikönyökölünk rajta.

Az autóvezetési hibák királya: a mobilozás vezetés közben

A telefon a 21. század legnagyobb közlekedési veszélyforrása. Sokak autójában nincs kihangosító, így kézben tartják telefonjukat vezetés közben, esetleg csak egy gyors üzenetet pötyögnek be. Talán nem kell részletezni, hogy a telefon használata vezetés közben miért nagyon veszélyes, korábbi írásainkban többször foglalkoztunk már ezzel a kérdéskörrel.

Sávváltás érzésből

A reggeli és a délutáni csúcsforgalomban araszolni bosszantó tud lenni. Ilyenkor sokan reflexből váltanak sávot, ha a másik sor éppen gyorsabban halad. Az egyik legveszélyesebb szokás a holttér figyelmen kívül hagyása, hiszen nem elég ilyenkor csak a tükörbe belepillantani. Nagy rohanásunkban egy rossz sávváltással nemcsak garantáltan késni fogunk, de akár mélyen a zsebünkbe is kell majd nyúlnunk, ha koccanunk valakivel.

A navigáció túlzott használata legalább annyira veszélyes, mint a telefonozás. Fotó: WBMUL / Forrás: Shutterstock

Üresben gurulás

Régen, a karburátoros motoroknál valóban lehetett némi igazság ebben, de a modern autóknál ez a módszer már teljesen elavult, sőt, veszélyes is lehet. A legtöbben mégis megszokásból egyszerűen üresbe rakják a sebváltójukat, annak reményében, hogy kevesebbet fog a jármű fogyasztani. A legtöbb modern autóban a motorvezérlő elektronika úgy működik, hogy amikor sebességben gurulsz és nem nyomod a gázt, az üzemanyag-befecskendezést teljesen leállítja. Szóval spórolni nem igazán tudunk vele.