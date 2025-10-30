október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyakori hibák

1 órája

Ezeket a dolgokat a sofőrök többsége rosszul csinálja a volán mögött – melyik igaz rád? (Szavazás)

Címkék#szabály#kresz#közlekedés#sofőr#baleset#autó

Sokan napról napra kilométerek százait vagy akár ezreit is megteszik, sok esetben úgy, hogy közben rengeteg bakit vagy szabálytalanságot követnek el. A különböző vezetési stílusoknak különböző negatív ismertetőjegyeik is vannak, amelyek az évek alatt fokozatosan kialakulnak, majd ezek az autóvezetési hibák a közlekedésünk részévé válnak.

Bama.hu

A legtöbb sofőr újra és újra elköveti ugyanazokat a hibákat, sőt, sokan tisztában vannak azzal, hogy mi is a probléma, de mégsem változtatnak rossz szokásaikon. Néhány apró, rossz beidegződés pedig akár balesetveszélyes is lehet. Nézzük, melyek a leggyakoribb autóvezetési hibák!

Autóvezetési hibák: vezetni szinte mindenki tud?
Autóvezetési hibák: vezetni szinte mindenki tud? Fotó: pathdoc / Forrás:  Shutterstock

Egy kézzel fogni a kormányt

10 óra – 2 óra vagy 3 óra – 9 óra. Ez a két leggyakoribb kormányfogási módszer, amelyeket az autós oktatók és a KRESZ is egyaránt megtanít a tanulóvezetőknek. Sokan azonban a jogosítványuk megszerzése után elkényelmesednek, és míg bal kezükkel a járművet irányítják, addig jobb karjukat a sebességváltón pihentetik. Fordítva ugyan, de hasonló a helyzet a nagy hőségben is, amikor menet közben lehúzzuk a vezető oldali ablakot, és egy könnyed mozdulattal kikönyökölünk rajta.

Az autóvezetési hibák királya: a mobilozás vezetés közben

A telefon a 21. század legnagyobb közlekedési veszélyforrása. Sokak autójában nincs kihangosító, így kézben tartják telefonjukat vezetés közben, esetleg csak egy gyors üzenetet pötyögnek be. Talán nem kell részletezni, hogy a telefon használata vezetés közben miért nagyon veszélyes, korábbi írásainkban többször foglalkoztunk már ezzel a kérdéskörrel.

Sávváltás érzésből

A reggeli és a délutáni csúcsforgalomban araszolni bosszantó tud lenni. Ilyenkor sokan reflexből váltanak sávot, ha a másik sor éppen gyorsabban halad. Az egyik legveszélyesebb szokás a holttér figyelmen kívül hagyása, hiszen nem elég ilyenkor csak a tükörbe belepillantani. Nagy rohanásunkban egy rossz sávváltással nemcsak garantáltan késni fogunk, de akár mélyen a zsebünkbe is kell majd nyúlnunk, ha koccanunk valakivel.

A navigáció túlzott használata legalább annyira veszélyes, mint a telefonozás.
A navigáció túlzott használata legalább annyira veszélyes, mint a telefonozás. Fotó: WBMUL / Forrás:  Shutterstock

Üresben gurulás

Régen, a karburátoros motoroknál valóban lehetett némi igazság ebben, de a modern autóknál ez a módszer már teljesen elavult, sőt, veszélyes is lehet. A legtöbben mégis megszokásból egyszerűen üresbe rakják a sebváltójukat, annak reményében, hogy kevesebbet fog a jármű fogyasztani. A legtöbb modern autóban a motorvezérlő elektronika úgy működik, hogy amikor sebességben gurulsz és nem nyomod a gázt, az üzemanyag-befecskendezést teljesen leállítja. Szóval spórolni nem igazán tudunk vele.

Minek az index?

A sztereotípia szerint a német autók tulajdonosai nem tudják, hogyan kell használni az irányjelzőt, azonban ez nemcsak rájuk, hanem a sofőrök többségére is igaz. Bizonyára mindannyian találkozunk már olyan autósokkal, akik vagy túl későn, vagy rossz irányba, vagy egyáltalán nem jeleztek sávváltások, körfogalom elhagyása vagy előzés esetén. 

A műszerfal ikonjainak hiányos ismerete

Nagyon sok sofőr vezet úgy napról napra, hogy csak az alacsony üzemanyagszintet és a motorhiba ikonját ismeri fel a műszerfalon. Ez abból a szempontból elnézhető, hogy több mint 60 különböző jelzés létezhet, ráadásul egyesek színkódja is változik, attól függően, mennyire súlyos a probléma. Viszont fontos ismerni ezeket, hiszen akár a gumiabroncs-nyomás ikon, akár a olajkanna ikon, akár az akkumulátor ikon komoly problémákat vetíthet előre.

Szavazás

Korábbi szavazások

A felsorolt hibák közül hány igaz rád?

Korábbi szavazások

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu