Az óraátállítás miatt tovább bulizhatunk: jön a búcsúi bál!

Ne feledkezz meg a hétvége csúcs partijáról.

Az óraátállítás miatt tovább bulizhatunk: jön a búcsúi bál!

Hosszúhetényben ismét megrendezik a hagyományos búcsúi bált, amelyre mindenkit szeretettel várnak október 25-én este 21 órától hajnal 4 óráig. Az idei rendezvényt a Hetényisuli Szülői Munkaközössége szervezi, a jó hangulatról az A&ZS Duó Zenekar gondoskodik. A bál idején érdemes észben tartani, hogy óraátállítás is lesz, így a vendégek egy órával tovább élvezhetik a mulatságot.

A rendezvény célja adománygyűjtés az iskola és a helyi közösség számára. A bevételből az iskolás korú gyermekek intézményi környezetének fejlesztését, a Művészeti Iskola támogatását, valamint a játszótér, a futópálya és a víztározó környezetének rendbetételét finanszírozzák. Az elmúlt években az adományokból sikerült többek között az udvar megszépítését, a mosdók felújítását, a homokozók feltöltését, a táblák újrafestését és a könyvtár bővítését megvalósítani.

A bál ideje alatt adománybüfé működik, ahol széles italválasztékkal várják a vendégeket, ugyanakkor a szervezők kérik, hogy mindenki csak házi süteményt vagy pogácsát hozzon magával, italokat ne. A büfében bankkártyás fizetésre nincs lehetőség. A ruhatár használata ingyenes, a kiürült dobozokat és palackokat pedig külön gyűjtik a környezet védelme érdekében.

A rendezvényre a belépőjegyek 2.500 forintos áron kaphatók elővételben és a helyszínen, emellett 1.000 forintos támogatói jegyek is elérhetők. A vendégeket értékes tombolaajándékok várják, a szervezők a felajánlásokat is köszönettel fogadják.

A bálra 18 éven aluliak csak nagykorú felügyeletével léphetnek be, alkoholos itallal őket nem szolgálják ki. Az iskola diákjai a házirend értelmében nem vehetnek részt a rendezvényen.

 

