Ázsiai lódarázs

Ez most komoly?! Brutálisan nagy rovar terjed megyeszerte

Címkék#vespa#lódarázs#rovar#aggodalom

Az utóbbi években egyre több európai országban bukkant fel az ázsiai lódarázs (Vespa velutina), amely az őshonos fajtársánál sokkal agresszívebb és veszélyesebb. Magyarországon is intenzíven megkezdődött a terjedése, ezért több vármegyében csapdákat helyeztek ki a szakemberek.

Tóth Viktória

Az ázsiai lódarázs terjedése komoly kihívás elé állíthatja a hazai méhészeket, ezért a szakemberek kérik, hogy mindenki legyen éber, és segítse a felderítést – a méhek és a természet védelme érdekében.

Ázsiai lódarázs
Veszélyes rovar: az ázsiai lódarázs
Forrás: Origo/AXEL HEIMKEN / DPA

Az ázsiai lódarázs eredetileg Délkelet-Ázsiában honos, de 2009-ben megjelent Európában, és azóta folyamatosan terjeszkedik. Elsősorban Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban és Portugáliában okoz egyre nagyobb gondot. A veszélyes rovarnak jelenleg nincs természetes ellensége a kontinensen, ami megkönnyíti gyors szaporodását és terjedését.

A faj főként más rovarokkal, köztük méhekkel táplálkozik, de gyümölcsöt és nektárt is fogyaszt. Mivel kifejezetten hatékony ragadozó, komoly károkat okozhat a méhpopulációkban, ezáltal közvetve a mezőgazdaságban és a természetes beporzásban is. A méhek pusztulása súlyosan érinti a terméshozamokat és a biodiverzitást, ezért a szakemberek világszerte aggodalommal figyelik a faj térnyerését.

A Országos Magyar Méhészeti Egyesület honlapján hívják fel a figyelmet az agresszív rovarra. Az OMME 2024-től országos monitoringrendszert működtet, amelynek célja az ázsiai lódarázs esetleges megjelenésének időben történő felismerése. Az autópályák közelében lévő méhészetekben csapdákat helyeztek ki, amelyeket a résztvevő méhészek hetente ellenőriznek. Gyanú esetén fotókat készítenek, és jelentik többek között a Természettudományi Múzeumnak.

ázsiai lódarázs
Az ázsiai lódarázs és az európai lódarázs
Forrás: OMME

Baranyában még nincs ázsiai lódarázs

May Gábor méhész, az OMME baranyai méhészeti szaktanácsadója megnyugtatott, a helyzetet folyamatosan figyelemmel kísérik, de Baranyában eddig még nem mutatták ki az ázsiai lódarázs jelenlétét. Az őshonos, európai lódarázs (Vespa crabro) viszont továbbra is nagy számban előfordul, ezért fontos, hogy a lakosság ne tévessze össze a két fajt.

Fontos figyelmeztetés: ha valaki gyanús, fekete testű, narancsságra potrohhal rendelkező lódarazsat észlel akkor fényképezze le, és küldje el a [email protected] e-mail-címre a pontos helyszín megjelölésével.

 

