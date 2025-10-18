Ez most komoly?! Brutálisan nagy rovar terjed megyeszerte

A faj főként más rovarokkal, köztük méhekkel táplálkozik, de gyümölcsöt és nektárt is fogyaszt. Mivel kifejezetten hatékony ragadozó, komoly károkat okozhat a méhpopulációkban, ezáltal közvetve a mezőgazdaságban és a természetes beporzásban is. A méhek pusztulása súlyosan érinti a terméshozamokat és a biodiverzitást, ezért a szakemberek világszerte aggodalommal figyelik a faj térnyerését.

A Országos Magyar Méhészeti Egyesület honlapján hívják fel a figyelmet az agresszív rovarra. Az OMME 2024-től országos monitoringrendszert működtet, amelynek célja az ázsiai lódarázs esetleges megjelenésének időben történő felismerése. Az autópályák közelében lévő méhészetekben csapdákat helyeztek ki, amelyeket a résztvevő méhészek hetente ellenőriznek. Gyanú esetén fotókat készítenek, és jelentik többek között a Természettudományi Múzeumnak.

Az ázsiai lódarázs és az európai lódarázs

Forrás: OMME

Baranyában még nincs ázsiai lódarázs

May Gábor méhész, az OMME baranyai méhészeti szaktanácsadója megnyugtatott, a helyzetet folyamatosan figyelemmel kísérik, de Baranyában eddig még nem mutatták ki az ázsiai lódarázs jelenlétét. Az őshonos, európai lódarázs (Vespa crabro) viszont továbbra is nagy számban előfordul, ezért fontos, hogy a lakosság ne tévessze össze a két fajt.

Fontos figyelmeztetés: ha valaki gyanús, fekete testű, narancsságra potrohhal rendelkező lódarazsat észlel akkor fényképezze le, és küldje el a [email protected] e-mail-címre a pontos helyszín megjelölésével.