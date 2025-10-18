2 órája
Ez most komoly?! Brutálisan nagy rovar terjed megyeszerte
Az utóbbi években egyre több európai országban bukkant fel az ázsiai lódarázs (Vespa velutina), amely az őshonos fajtársánál sokkal agresszívebb és veszélyesebb. Magyarországon is intenzíven megkezdődött a terjedése, ezért több vármegyében csapdákat helyeztek ki a szakemberek.
Az ázsiai lódarázs terjedése komoly kihívás elé állíthatja a hazai méhészeket, ezért a szakemberek kérik, hogy mindenki legyen éber, és segítse a felderítést – a méhek és a természet védelme érdekében.
Az ázsiai lódarázs eredetileg Délkelet-Ázsiában honos, de 2009-ben megjelent Európában, és azóta folyamatosan terjeszkedik. Elsősorban Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban és Portugáliában okoz egyre nagyobb gondot. A veszélyes rovarnak jelenleg nincs természetes ellensége a kontinensen, ami megkönnyíti gyors szaporodását és terjedését.
A faj főként más rovarokkal, köztük méhekkel táplálkozik, de gyümölcsöt és nektárt is fogyaszt. Mivel kifejezetten hatékony ragadozó, komoly károkat okozhat a méhpopulációkban, ezáltal közvetve a mezőgazdaságban és a természetes beporzásban is. A méhek pusztulása súlyosan érinti a terméshozamokat és a biodiverzitást, ezért a szakemberek világszerte aggodalommal figyelik a faj térnyerését.
A Országos Magyar Méhészeti Egyesület honlapján hívják fel a figyelmet az agresszív rovarra. Az OMME 2024-től országos monitoringrendszert működtet, amelynek célja az ázsiai lódarázs esetleges megjelenésének időben történő felismerése. Az autópályák közelében lévő méhészetekben csapdákat helyeztek ki, amelyeket a résztvevő méhészek hetente ellenőriznek. Gyanú esetén fotókat készítenek, és jelentik többek között a Természettudományi Múzeumnak.
Baranyában még nincs ázsiai lódarázs
May Gábor méhész, az OMME baranyai méhészeti szaktanácsadója megnyugtatott, a helyzetet folyamatosan figyelemmel kísérik, de Baranyában eddig még nem mutatták ki az ázsiai lódarázs jelenlétét. Az őshonos, európai lódarázs (Vespa crabro) viszont továbbra is nagy számban előfordul, ezért fontos, hogy a lakosság ne tévessze össze a két fajt.
Fontos figyelmeztetés: ha valaki gyanús, fekete testű, narancsságra potrohhal rendelkező lódarazsat észlel akkor fényképezze le, és küldje el a [email protected] e-mail-címre a pontos helyszín megjelölésével.