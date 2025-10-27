október 27., hétfő

Bicsérd

Összeállt az év végi rendezvénynaptár, izgalmas programokkal várnak

Címkék#ünnepség#gesztenye#rendezvénynaptár#program#hangulat

Bicsérd idén is különleges őszi díszbe öltözött, az üdvözlő táblákat, a belső utcabútorok, és a település központját is a barnás-zöldes színek, gesztenyék és tökkompozíciók teszik hangulatossá. A rendezvénynaptárjuk is elkészült az év hátralévő részére.

Tóth Viktória

– Nagy erőkkel készültünk az őszre, sok helyen a meleg, őszi hangulat fogadja a látogatókat – mondta el Vér József, Bicsérd polgármestere.

Bicsérd őszi díszben
Bicsérd őszi díszben. Forrás: Facebook/IKSZT Bicsérd

A közösségi élet sem pihen: ahogy arról hírportálunkon is beszámoltunk, október 18-án sikerrel rendezték meg a Szakmák napját, a Bicsérdi Általános Iskola és Molnár Gábor közös szervezésében. A programon a gyerekek és a családok játékos formában ismerkedhettek meg különböző szakmákkal és mesterségekkel.

Őszi programok Bicsérden

A következő hetek is tartogatnak eseményeket. November 7-én az idősek napját ünneplik helyi fellépők műsorával a közösségi házban, míg november 14-én, pénteken termelői piac várja az érdeklődőket 15 és 18 óra között. A szervezők szeretettel hívják a helyi termelőket, háziasszonyokat és kézműveseket, hogy mutassák be portékáikat – a részvételi igényeket október 30-ig lehet jelezni személyesen az önkormányzaton, telefonon vagy a [email protected] címen.

A Télapó ünnepség pedig december 4-én lesz, amellyel a település a téli időszak közösségi programjait is megnyitja. Bicsérd tehát idén ősszel is színes, családias eseményekkel és barátságos hangulattal várja lakóit és vendégeit.

 

