október 24., péntek

Salamon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Igazi inváziós halszörny

2 órája

Másfél méteres busa került horogra pergetés közben Szőkén (FOTÓ)

Címkék#horgászat#busa#fogás

Brutális fogásról számolt be a Pecaverzum nevű oldal Baranya vármegyei Szőke 1-es tóról, ahol Balogh Tamás, ragadozóhalra való pergetés közben akasztott meg egy hatalmas busát. A tó gazdái sem tudták, hogy ekkora busa lakik a vízben.

Bama.hu

A pecás elmondása szerint teljesen véletlenül és szándéka ellenére került horogra a hatalmas busa, ráadásul nem is szabályosan. Pergetés közben sikerült megakasztani, de sajnos a farokba akadt, így kicsit nehezebb volt kiszedni. Körülbelül félórás fárasztás lett a vége – nyilatkozta a Pecaverzum horgászoldalnak Balogh Tamás.

busa
Gigantikus busa élt a tóban. Fotó: Pecaverzum

A hal tömege 60 kilogramm, míg a hossza közel másfél méter volt. A horgászoldal szerint azonban a legnagyobb meglepetést azonban nem is a busa mérete, hanem a puszta ténye okozta, hogy ilyen hal egyáltalán megtalálható a tóban. „A tagok és a halőrök sem tudták, hogy busa él a vízben” – mondta a horgász.

A felszerelés kifejezetten könnyűnek számított egy ekkora halhoz: 8–28 grammos, 210 centiméteres pergetőbot, hozzá egy 30-as orsó és 0,14-es fonott zsinór dolgozott keményen a fárasztás során, amely 30 percig tartott.

Busa, az inváziós halfaj

A szabályok szerint minden olyan halat, amely nem szabályosan akadt – függetlenül attól, hogy inváziós vagy sem – vissza kell engedni. Ennek ellenére Szőkén a 60 kilós hal a tó üzemeltetőinek a döntés értelmében mégsem került vissza a tóba.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu