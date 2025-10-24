Másfél méteres busa került horogra pergetés közben Szőkén (FOTÓ)

A pecás elmondása szerint teljesen véletlenül és szándéka ellenére került horogra a hatalmas busa, ráadásul nem is szabályosan. Pergetés közben sikerült megakasztani, de sajnos a farokba akadt, így kicsit nehezebb volt kiszedni. Körülbelül félórás fárasztás lett a vége – nyilatkozta a Pecaverzum horgászoldalnak Balogh Tamás.

Gigantikus busa élt a tóban. Fotó: Pecaverzum

A hal tömege 60 kilogramm, míg a hossza közel másfél méter volt. A horgászoldal szerint azonban a legnagyobb meglepetést azonban nem is a busa mérete, hanem a puszta ténye okozta, hogy ilyen hal egyáltalán megtalálható a tóban. „A tagok és a halőrök sem tudták, hogy busa él a vízben” – mondta a horgász.

A felszerelés kifejezetten könnyűnek számított egy ekkora halhoz: 8–28 grammos, 210 centiméteres pergetőbot, hozzá egy 30-as orsó és 0,14-es fonott zsinór dolgozott keményen a fárasztás során, amely 30 percig tartott.