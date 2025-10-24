1 órája
Másfél méteres busa került horogra pergetés közben Szőkén (FOTÓ)
Brutális fogásról számolt be a Pecaverzum nevű oldal Baranya vármegyei Szőke 1-es tóról, ahol Balogh Tamás, ragadozóhalra való pergetés közben akasztott meg egy hatalmas busát. A tó gazdái sem tudták, hogy ekkora busa lakik a vízben.
A pecás elmondása szerint teljesen véletlenül és szándéka ellenére került horogra a hatalmas busa, ráadásul nem is szabályosan. Pergetés közben sikerült megakasztani, de sajnos a farokba akadt, így kicsit nehezebb volt kiszedni. Körülbelül félórás fárasztás lett a vége – nyilatkozta a Pecaverzum horgászoldalnak Balogh Tamás.
A hal tömege 60 kilogramm, míg a hossza közel másfél méter volt. A horgászoldal szerint azonban a legnagyobb meglepetést azonban nem is a busa mérete, hanem a puszta ténye okozta, hogy ilyen hal egyáltalán megtalálható a tóban. „A tagok és a halőrök sem tudták, hogy busa él a vízben” – mondta a horgász.
A felszerelés kifejezetten könnyűnek számított egy ekkora halhoz: 8–28 grammos, 210 centiméteres pergetőbot, hozzá egy 30-as orsó és 0,14-es fonott zsinór dolgozott keményen a fárasztás során, amely 30 percig tartott.
Busa, az inváziós halfaj
A szabályok szerint minden olyan halat, amely nem szabályosan akadt – függetlenül attól, hogy inváziós vagy sem – vissza kell engedni. Ennek ellenére Szőkén a 60 kilós hal a tó üzemeltetőinek a döntés értelmében mégsem került vissza a tóba.