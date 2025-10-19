28 perce
Szagok, amik megmérgezhetnek egy közösséget
Nem véletlenül nem veszünk észre saját magunk izzadságszagát. Pécsen már korábban is voltak komoly szaghatások, de bűz elkerülhető.
Van, amit a levegőben is érezni lehet – és nem csak képletesen. A testszag, a bűz, a „kellemetlen illat” olyan tabu, amiről senki sem szeret beszélni, mégis mindannyian találkoztunk vele. Egy irodában, tanteremben, öltözőben, vagy akár egy buszon: valaki „hozza magával” a szagot, és a többiek némán szenvednek. De vajon miért olyan nehéz erről szólni? És hogyan lehetséges, hogy az érintett maga sem veszi észre?
A biológia menteget, a közösség szenved
A magyarázat egyszerű: az ember orra hamar alkalmazkodik a saját szagaihoz. Ezt hívják szaglási adaptációnak – pár perc után az agy egyszerűen „kikapcsolja” az állandó szagok érzékelését. Evolúciósan hasznos: így észrevesszük az új, veszélyes illatokat – például a füstöt vagy a romlott ételt. De ennek az is a következménye, hogy a saját izzadságunkat nem érezzük – mondta egy pécsi szakember.
Poloskák, kullancsok, parlagfű – ki éli túl a telet? A válasz meglepő!
Miközben az egyén nem tud róla, a környezete nagyon is érzékeli. A testszag, ha tartósan jelen van, láthatatlan feszültséget teremt. Az emberek nem szólnak, mert kellemetlen. Ehelyett félrenéznek, szellőztetnek, viccelődnek, vagy egyszerűen kerülni kezdik az illetőt. Így a fizikai bűz mellett lassan kialakul egy másik, nehezebben eloszló szag is: a rossz légkör.
A bűz, mint közösségi méreg
Egy munkahely vagy csapat akkor működik jól, ha benne bizalom és tisztelet van. De ha valakit a többiek a háta mögött megszólnak, elkerülnek vagy kinevetnek, az a közösség morálját is roncsolja. A konfliktus kimondatlan marad, a feszültség viszont ott lebeg minden beszélgetésben, minden értekezleten, minden közös térben. Az izzadságszag tehát nemcsak higiéniai, hanem kommunikációs probléma is.
Lehet erről kulturáltan szólni
A legtöbben félnek megszólalni, nehogy megbántsanak valakit – pedig a hallgatás hosszú távon kegyetlenebb. A kulcs a diszkréció és az együttérzés.
Egy négyszemközti, nyugodt, empatikus mondat gyakran többet segít, mint a pletyka vagy a passzív-agresszív viselkedés. A vezetőknek, tanároknak, kollégáknak és barátoknak is érdemes tudniuk: a tiszta kommunikáció a tiszta levegő feltétele.
A szag tehát nem csak fizikai
A bűz nemcsak az orrban, hanem a légkörben is megülhet. Ha nem beszélünk róla, lassan elpárolog a jóindulat, és helyét átveszi a feszengés. De ha van bátorságunk szólni – és alázatunk elfogadni –, akkor a közösség fellélegezhet. Szó szerint és átvitt értelemben is.
Amikor egy városrész szagolta
Emlékezetes volt, amikor az újhegyi aszfaltszag miatti panaszok nyomán a Baranya Vármegyei Kormányhivatal vizsgálatot indított három pécsi üzemnél. Az egyik esetében zárt rendszerű aszfaltkezelést írtak elő. Augusztusban pedig az egyik reggel sokan bosszankodva indultak útnak, ugyanis a pécsi, Budai városrészben orrfacsaró bűz volt. Többen úgy írták le a jelenséget, mintha trágyaszag terjedt volna a környéken. Ezek vélhetően azért is voltak zavaróak, mert nem tudott hozzájuk alkalmazkodni az orrunk.