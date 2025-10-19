Szagok, amik megmérgezhetnek egy közösséget

Miközben az egyén nem tud róla, a környezete nagyon is érzékeli. A testszag, ha tartósan jelen van, láthatatlan feszültséget teremt. Az emberek nem szólnak, mert kellemetlen. Ehelyett félrenéznek, szellőztetnek, viccelődnek, vagy egyszerűen kerülni kezdik az illetőt. Így a fizikai bűz mellett lassan kialakul egy másik, nehezebben eloszló szag is: a rossz légkör.

A bűz, mint közösségi méreg

Egy munkahely vagy csapat akkor működik jól, ha benne bizalom és tisztelet van. De ha valakit a többiek a háta mögött megszólnak, elkerülnek vagy kinevetnek, az a közösség morálját is roncsolja. A konfliktus kimondatlan marad, a feszültség viszont ott lebeg minden beszélgetésben, minden értekezleten, minden közös térben. Az izzadságszag tehát nemcsak higiéniai, hanem kommunikációs probléma is.

Lehet erről kulturáltan szólni

A legtöbben félnek megszólalni, nehogy megbántsanak valakit – pedig a hallgatás hosszú távon kegyetlenebb. A kulcs a diszkréció és az együttérzés.

Egy négyszemközti, nyugodt, empatikus mondat gyakran többet segít, mint a pletyka vagy a passzív-agresszív viselkedés. A vezetőknek, tanároknak, kollégáknak és barátoknak is érdemes tudniuk: a tiszta kommunikáció a tiszta levegő feltétele.