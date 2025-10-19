Elegük lett az e-rolleres káoszból: most lép a német állam

Németországban 2027-től szigorodnak az e-rollerezés feltételei. A korány nemcsak számos új szabályozást vezet be, de még arra is lehetőséget ad a települések önkormányzatának, hogy saját hatáskörükben megszabják hol szabad, és hol tilos leadni a mindenki által használható közösségi rollereket.

Fotó: Wpadington / Forrás: Shutterstock

Melyek lesznek az e-rollerezés feltételei?

A német kormány számos fronton próbálja féken tartani az országszerte száguldozó rollereseket. Ezért nemcsak új szabályokat vezetnek be, de jókora büntetéseket is kiszabnának azokra, akik megszegik ezeket.