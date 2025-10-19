8 perce
Elegük lett az e-rolleres káoszból: most lép a német állam
Az elektromos rollerek egyre nagyobb vitákat szülnek. Miközben sokan praktikus közlekedési alternatívát látnak bennük, mások veszélyforrásként tekintenek rájuk. A német kormány ezen szeretne változtatni és új szabályokat vezetnek be, amelyek alaposan megváltoztatják az e-rollerek használatának szabályait.
Németországban 2027-től szigorodnak az e-rollerezés feltételei. A korány nemcsak számos új szabályozást vezet be, de még arra is lehetőséget ad a települések önkormányzatának, hogy saját hatáskörükben megszabják hol szabad, és hol tilos leadni a mindenki által használható közösségi rollereket.
Melyek lesznek az e-rollerezés feltételei?
A német kormány számos fronton próbálja féken tartani az országszerte száguldozó rollereseket. Ezért nemcsak új szabályokat vezetnek be, de jókora büntetéseket is kiszabnának azokra, akik megszegik ezeket.
Erre kevesen gondoltak: baj van az elektromos rollerekkel!
- Az új tervek szerint már 2027-től csak olyan e-rollerek kapnának engedélyt, amelyek kötelezően rendelkeznek indexlámpákkal.
- A jövőben keményebb bírságokkal kell számolni. Aki a járdán hajtja a rollert, 25 eurót fizet majd, ugyanannyit, mint a biciklis szabálysértők.
- Ha egyszerre többen ülnek egy járművön, akkor ugyanúgy 25 eurós büntetésre számíthatnak.
A német Focus arról számolt be, hogy 2024-ben Németországban nagyjából 12 000 olyan esetet regisztráltak, ahol személyi sérülés is történt, ráadásul 27 ember vesztette életét rolleres szerencsétlenség következtében.
Baranyában sem rózsás a helyzet
Sajnos megyénkben is gyakoriak az e-rolleres balesetek. Kis túlzással minden hétre jut súlyosabb szerencsétlenség, ez mégsem riasztja el a száguldozástól a fiatalokat. Várhatóan az új KRESZ 2026. szeptember 1-jén élesedhet. Egy korábbi cikkükben már részletesebben foglalkoztunk azzal, hogy ez milyen szigorításokat hozhat a hazai rollerekre.