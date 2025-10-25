Elindult az Év Rovara 2026 szavazás!

Mint jelezték, idén három fantasztikus rovarfaj - a remetebogár, a párducfoltos hangyaleső és a gyászbagoly közül lehet választani, amelyek mind az odvas fák titokzatos világához kötődnek: ott fejlődnek lárváik, ott táplálkoznak, vagy épp ott pihennek meg.

A DDNPI egyúttal figyelmeztetett rá: az idős, odvas fák száma hazánkban egyre csökken – így az idei szavazás ezekre a különleges élőhelyekre is ráirányítja a figyelmet. Szavazni december 6. éjfélig lehet.