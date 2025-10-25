október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A jelöltek az odvas fák világához kötődnek

3 órája

Elindult az Év Rovara 2026 szavazás!

Címkék#rovarfaj#DDNPI#remetebogár#Év Rovara 2026#fa

Elindult az Év Rovara 2026 szavazás - hívta fel a figyelmet a pécsi központtal működő Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNPI) a közösségi oldalán.

Bama.hu
Elindult az Év Rovara 2026 szavazás!

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Fotó: Ruslan Khismatov

Mint jelezték, idén három fantasztikus rovarfaj - a remetebogár, a párducfoltos hangyaleső és a gyászbagoly közül lehet választani, amelyek mind az odvas fák titokzatos világához kötődnek: ott fejlődnek lárváik, ott táplálkoznak, vagy épp ott pihennek meg.

A DDNPI egyúttal figyelmeztetett rá: az idős, odvas fák száma hazánkban egyre csökken – így az idei szavazás ezekre a különleges élőhelyekre is ráirányítja a figyelmet.  Szavazni december 6. éjfélig lehet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu