október 24., péntek

Salamon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bulifotók

44 perce

Emlékszel még a TK Clubra? – Így tomboltunk az őrületes egyetemista bulikon (GALÉRIA)

Címkék#élet#GALÉRIA#bulifotó#TK Club#Brooklyn#egyetemista#dj

Volt idő, amikor Pécs éjszakai életének egyik legpezsgőbb pontja nem a belvárosban, hanem a Jakabhegyi úton dobogott. A Pécsi Tudományegyetem kollégiuma közelében, a TK Clubban generációk buliztak végig hosszú éjszakákat.

Bama.hu
Emlékszel még a TK Clubra? – Így tomboltunk az őrületes egyetemista bulikon (GALÉRIA)

A TK Club falai között koncertek, egyetemi rendezvények zajlottak, tematikus esték és DJ-s bulik vonzották ide az egyetemista közönséget és a városi fiatalokat egyaránt.

A kétezres évek elején ez volt az a hely, ahol a pécsi diákélet lüktetett – ahol új ismeretségek születtek, és ahol minden péntek este „valaki ismerőst” biztosan látott az ember a pultnál.

A most előkerült fotók 2010-be kalauzolnak vissza, igazi időutazást kínálnak, bemutatva azt a hangulatot, amit csak az ismer – aki járt már ott egy péntek éjjelen.

Itt a TK Club, ahol generációk buliztak végig hosszú éjszakákat!

Korábbi bulifotóinkat is megtekintheted:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu