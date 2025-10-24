44 perce
Emlékszel még a TK Clubra? – Így tomboltunk az őrületes egyetemista bulikon (GALÉRIA)
Volt idő, amikor Pécs éjszakai életének egyik legpezsgőbb pontja nem a belvárosban, hanem a Jakabhegyi úton dobogott. A Pécsi Tudományegyetem kollégiuma közelében, a TK Clubban generációk buliztak végig hosszú éjszakákat.
A TK Club falai között koncertek, egyetemi rendezvények zajlottak, tematikus esték és DJ-s bulik vonzották ide az egyetemista közönséget és a városi fiatalokat egyaránt.
A kétezres évek elején ez volt az a hely, ahol a pécsi diákélet lüktetett – ahol új ismeretségek születtek, és ahol minden péntek este „valaki ismerőst” biztosan látott az ember a pultnál.
A most előkerült fotók 2010-be kalauzolnak vissza, igazi időutazást kínálnak, bemutatva azt a hangulatot, amit csak az ismer – aki járt már ott egy péntek éjjelen.
Itt a TK Club, ahol generációk buliztak végig hosszú éjszakákat!
