Az eredmény döbbenetes: így kellene fehérjét fogyasztanunk az egészség érdekében!

A Danone Magyarország megbízásából készült országos kutatás szerint a felnőttek fele bizonytalan abban, hogy elegendő fehérjét fogyaszt-e, és mindössze 4 százalékuk tudja pontosan, mennyi lenne a szervezete számára ideális napi mennyiség. Bár a húsfogyasztás hazánkban továbbra is meghatározó – a válaszadók 47 százaléka hetente három-öt alkalommal eszik húst –, a halak és a növényi fehérjeforrások háttérbe szorulnak. A magyarok közel fele ritkán vagy egyáltalán nem eszik olajos magvakat, miközben ezek kiváló tápanyag- és energiaforrások lennének.

Fontos a fehérjebevitel, többet kellene fogyasztanunk

Fotó: MW

A fehérjefogyasztás során nemcsak a mennyiség, a minőség is számít

A fehérjefogyasztás kérdését az aktivitási szint is befolyásolja: a lakosság több mint fele csak könnyű fizikai munkát végez, míg az aktívabbak egy része figyel ugyan a pótlásra, de mindössze 19 százalék követi ténylegesen nyomon a bevitelét. A WHO ajánlása szerint egy átlagos aktivitású embernek napi 0,8–1,1 gramm fehérjére van szüksége testsúlykilogrammonként, tehát egy 85 kilogrammos férfinak körülbelül 120 grammot, míg egy átlagos nőnek 60–90 grammot kellene elfogyasztania.