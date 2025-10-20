50 perce
Az eredmény döbbenetes: így kellene fehérjét fogyasztanunk az egészség érdekében!
Sokan úgy érzik, elegendő húst és tejterméket fogyasztanak, mégis gyakran elmaradnak a szervezetük számára szükséges fehérjemennyiségtől. A megfelelő fehérjebevitel nemcsak az izmaink, hanem az immunrendszerünk és általános egészségünk szempontjából is alapvető fontosságú.
A Danone Magyarország megbízásából készült országos kutatás szerint a felnőttek fele bizonytalan abban, hogy elegendő fehérjét fogyaszt-e, és mindössze 4 százalékuk tudja pontosan, mennyi lenne a szervezete számára ideális napi mennyiség. Bár a húsfogyasztás hazánkban továbbra is meghatározó – a válaszadók 47 százaléka hetente három-öt alkalommal eszik húst –, a halak és a növényi fehérjeforrások háttérbe szorulnak. A magyarok közel fele ritkán vagy egyáltalán nem eszik olajos magvakat, miközben ezek kiváló tápanyag- és energiaforrások lennének.
A fehérjefogyasztás során nemcsak a mennyiség, a minőség is számít
A fehérjefogyasztás kérdését az aktivitási szint is befolyásolja: a lakosság több mint fele csak könnyű fizikai munkát végez, míg az aktívabbak egy része figyel ugyan a pótlásra, de mindössze 19 százalék követi ténylegesen nyomon a bevitelét. A WHO ajánlása szerint egy átlagos aktivitású embernek napi 0,8–1,1 gramm fehérjére van szüksége testsúlykilogrammonként, tehát egy 85 kilogrammos férfinak körülbelül 120 grammot, míg egy átlagos nőnek 60–90 grammot kellene elfogyasztania.
Megdöbbentő: a világ felét érinti a probléma, de tehetünk ellene
„Az embereknek jobban az eszükbe kéne vésni: nemcsak a megfelelő mennyiségű, hanem a minőségű fehérjét is be kell vinni” – mondta lapunknak Fegyverneky Zsolt személyi edző, aki szerint az aminósara szüksége van a szervezetnek, ezek nélkül pedig nemcsak az izmaink, de az immunrendszerünk is gyengül. „Ha tartósan kevés vagy rossz minőségű fehérjét fogyasztunk, a szervezet leépíti az izomzatot, romlik a regeneráció és nő a fáradékonyság” – tette hozzá.
Természetes forrásból a legjobb
A szakember szerint a magyarok többsége túlságosan feldolgozott formában viszi be a fehérjét, például szalámikból vagy sonkákból, amelyek sok adalékanyagot tartalmaznak. „Törekedjünk a természeteshez legközelebbi forrásokra: a csirkemell, a pulykahús, az alacsony zsírtartalmú sertés- és marhahús, a tojásfehérje és a minőségi tejtermékek ideálisak. Hetente legalább egyszer fogyasszunk halat, mert a fehérjén túl értékes omega-3 zsírsavakat is tartalmaz, amelyek segítik a szívműködést és csökkentik az érrendszeri kockázatokat” – javasolja Fegyverneky.
Mit tehetnek a növényi étrendet követők?
A növényi étrendet követők számára a teljes értékű fehérjepótlás külön kihívás. „A hüvelyesek, a lencse, a bab és a quinoa mind jó növényi fehérjeforrások, de ezek nem tartalmaznak minden esszenciális aminósavat. Ezért érdemes kombinálni őket, például gabonafélékkel, hogy a szervezet megkapja a szükséges építőelemeket” – magyarázta az edző.
Az energia és az egészség kulcsa
Bár a fehérje energiatartalma megegyezik a szénhidrátéval (1 gramm = 4 kilokalória), hatása a szervezetre kedvezőbb: kevésbé vált ki inzulinreakciót, és hosszabb távon telítettségérzetet biztosít. A szakember szerint „a magyarok átlagosan még mindig kevesebb fehérjét fogyasztanak a szükségesnél, pedig az élelmiszerboltok kínálata ma már lehetőséget ad a tudatos választásra. A lényeg, hogy időt szánjunk a minőségi alapanyagokra.”