Termékvisszahívás

2 órája

Nehogy fogyassz belőle! Növényvédő szert találtak ebben az élelmiszerben

Címkék#fermentált#NKFH#termékvisszahívás#fokhagyma#fogyasztóvédelem

A hatóság folyamatosan figyelemmel kíséri az ügyet. Akik vásároltak a fermentált fokhagymából, semmiképp se fogyasszanak belőle!

Bama.hu

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) hivatalos weboldalán tájékoztatta a fogyasztókat, hogy egy kínai "fekete fermentált fokhagyma" elnevezésű termékben nem engedélyezett növényvédő szer-maradékot mutattak ki. A termék egy holland importőrön keresztül Magyarországra is eljutott. A hatóság termékvisszahívást indított.

Fekete fermentált fokhagyma: Veszélyes anyagot találtak a fűszerben.
Fekete fermentált fokhagyma: Veszélyes anyagot találtak a fűszerben. Forrás: NKFH

Fekete fermentált fokhagyma: a problémás termék pontos adatai

  • Termék: Fekete Fermentált Egész Fokhagyma, 100gr
  • Márka: Golden Lion
  • Minőségmegőrzési idő: 31/03/2027
  • Lot szám: 20250446_011
  • A termék eredete: Kína
  • Holland forgalmazó: Asian Food Group B.V.

A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett. A Fogyasztóvédelem a forgalmazóval együttműködve azonnal gondoskodott a termék visszahívásáról. A visszagyűjtött termékek további sorsát a hatóság nyomon követi. Amennyiben Ön vásárolt a termékből, ne dobja ki, hanem vegye fel a kapcsolatot a bolttal vagy közvetlenül a forgalmazóval a visszavétel és a további teendők egyeztetése érdekében.

Kérjük, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

- kéri közleményében a fogyasztókat az NKFH.

 

