1 órája
Nehogy fogyassz belőle! Növényvédő szert találtak ebben az élelmiszerben
A hatóság folyamatosan figyelemmel kíséri az ügyet. Akik vásároltak a fermentált fokhagymából, semmiképp se fogyasszanak belőle!
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) hivatalos weboldalán tájékoztatta a fogyasztókat, hogy egy kínai "fekete fermentált fokhagyma" elnevezésű termékben nem engedélyezett növényvédő szer-maradékot mutattak ki. A termék egy holland importőrön keresztül Magyarországra is eljutott. A hatóság termékvisszahívást indított.
Fekete fermentált fokhagyma: a problémás termék pontos adatai
- Termék: Fekete Fermentált Egész Fokhagyma, 100gr
- Márka: Golden Lion
- Minőségmegőrzési idő: 31/03/2027
- Lot szám: 20250446_011
- A termék eredete: Kína
- Holland forgalmazó: Asian Food Group B.V.
A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett. A Fogyasztóvédelem a forgalmazóval együttműködve azonnal gondoskodott a termék visszahívásáról. A visszagyűjtött termékek további sorsát a hatóság nyomon követi. Amennyiben Ön vásárolt a termékből, ne dobja ki, hanem vegye fel a kapcsolatot a bolttal vagy közvetlenül a forgalmazóval a visszavétel és a további teendők egyeztetése érdekében.
Kérjük, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
- kéri közleményében a fogyasztókat az NKFH.