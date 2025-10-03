Változatos gyermekkort hagyott maga mögött Nikolics László. Önmagát roma származásúként határozza meg, hangsúlyozva, abból hátránya soha nem származott sem szülőhazájában, sem olasz földön. Mert bizony, egyszerre hatalmasat fordult vele a világ, amikor a 1993-ban, az olasz nagyvárosba, Torinóba került a nagynénjéhez. Teljesen szabályos keretek között utazott ki, útlevéllel, de a nyelvismeretek teljes hiányában érkezett meg.

Fura kórban, munkamániában szenved a Babits gimnázium takarítója, Nikolics László

Fotó: Löffler Péter



- Eleinte bizony komoly gondjaim akadtak, mert nem értettük meg egymást, én, meg a környezetem. Pár szót tudtam németül, de azzal sokra nem jutottam. Kézzel-lábbal ment a dolog, ám az iskolába, ahová beírattak, eleinte nagyon idegenként jártam. Hegesztő-kovács szakmát tanultam, a szakkifejezésekkel kimondottan meggyűlt a bajom. Ám a szorgalmam ott sem hagyott cserben. Mikor már legalább évtizede távol éltem, sokan észre sem vették, hogy csupán tanult beszédem a talján. Ha szóltak hozzám, már a második módon gondolkodtam, akkor éreztem, tudtam jól, nem akadhat gondom, beilleszkedtem.



- Mégsem forró vasak világában érvényesült, hanem beállt takarítónak?

Gyors éttermi vizsgát is szereztem, de adódott egy lehetőség. Világcégek torinói üzleteiben feleltünk a tisztaságért. Magam az üvegek, tárlók tisztán tartásában jeleskedtem. Ott bizony nem lehetett csíkos semmi sem, mindennek ragyognia kellett, ráadásul gyorsan. Megtanultam a fürge mozgást, meg az olyan fogásokat, amikkel a szerszámokat úgy tudtam ívesen húzni, hogy száradást követően sem hagyjon nyomot.



- Kovácsolás helyett nem bánta a váltást? Miközben a keze helyett a lábából is megélhetett volna!

- Szinte gyermekként jelentkeztem futballozni kint. Ment is a dolog, de Torinóból kölcsönadtak a Fiorentina csapatához. A labdarúgást nem vettem kellően komolyan, elcsábultam, inkább diszkóba mentem, a lányok után. De a sportág iránti szeretetem megmaradt. A Juventus mérkőzéseire folyamatosan kijártam. Ott, 2006-ban állandóan szerepelt Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero, Pával Nedved, vagy David Trezeguet. Világklasszisokat csodáltam, hétről-hétre. Bár már nekem is azt mondta az edzőm, le kell támadni, fürgén, sokat futva. Ezt alkalmazom a hétköznapi feladataim végzésekor is.

