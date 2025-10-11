54 kilós gírosz, 80 kilós kenyér és 700 vízipisztoly – ilyen rekordokat csak Baranyában látsz! (GALÉRIA)

Még 1998 márciusában egy pécsi szórakozóhelyen Borisz Jakson zongoraversenyző hihetetlen vállalkozásba fogott: ötven órán át zongorázott. A zenei maraton nemcsak az ő állóképességét, hanem a közönség kitartását is próbára tette. A Guinness-rekord kísérlet igazi pécsi legendává vált. Egy évvel később pedig, 1999 júniusában a Leőwey Klára Gimnázium II/A osztályos diákjai és tanáruk, Zalay Szabolcs is rekordkísérlettel próbálkoztak, 24 órás maratoni irodalomórát tartottak.

A guinness-rekorder kenyér 2014-ből

Fotó: Laufer László

2012 nyarán a Szigetvári Gyógyfürdő medencéiben és udvarán Magyarország addigi legnagyobb vízipisztolycsatáját rendezték meg: több mint 750 diák vett részt a közös fröcskölésben, ami végül sikeres rekordkísérlet lett. A nevetés, a vízcseppek és a nyári napsütés igazi feledhetetlen hangulatot teremtettek.

Gasztronómiai és Guinness-rekordok

A baranyaiak jól tudják: ha főzésről van szó, ott a közösség is megmozdul. 2004 júniusában Malomvölgyben sikerült a Guinness-rekordkísérlet, elkészült a hétezer adagos halászlé. Az üstökből gőzölgő hallé illata bejárta a völgyet, a rekord pedig az összefogás erejét is bizonyította.

A 2014-es államalapítás ünnepén sem maradt senki éhes, az I. Pécsi Pékfesztivál keretében egy több mint tizenkét méter hosszú, nyolcvan kilogrammot nyomó óriáskenyeret vittek végig a belvároson. Ám a gasztronómiai rekordok sora ezzel sem ért véget. 2016 decemberében Mészáros Csaba, a pécsi Remy Gyros büfé tulajdonosa magyar rekordot állított fel: elkészítette az ország legnagyobb, 54 kilós gírosztálját. A 26 kiló csirkehúsból és több mint 5 kiló tzatzikiből álló ételt csak azután tudták kivinni a vendégek elé, hogy leszerelték az étterem ajtaját, a közönség legnagyobb örömére.