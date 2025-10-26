1 órája
Izgalmas programokkal ünneplik a halloweent a Baranyai településen
Vidám, közösségépítő hangulatban telik majd október 31-e délután Romonyán, ahol halloween alkalmából családi- és gyermekprogramot tartanak.
A szervezők célja nem más, mint hogy a gyerekek örömteli élményekkel gazdagodjanak, és a falu lakói közösen, jókedvűen töltsék el ezt az őszi délutánt. A halloweeni rendezvénynek a romonyai Kultúrház ad otthont, október 31-én, pénteken 16 és 19 óra között.
A délután során több halloweeni program is várja a résztvevőket:
- Halloweeni szépségverseny, ahol mindenki megmutathatja a legötletesebb jelmezét,
- Tökfaragó verseny, a legkreatívabb alkotások díjazásával,
- Rémisztő sütiverseny, amelyre saját készítésű finomságokkal lehet nevezni – a sütiket közösen fogyasztják el, sőt, a bátrabbak akár alkoholmentes „bájitallal” is indulhatnak,
- Játékos vetélkedők kicsiknek és nagyoknak.
Az estét halloweeni discó zárja, ahol mindenki táncra perdülhet.
A szervezők várják azok jelentkezését is, akik édességet osztanának a gyerekeknek. A „csokiosztó házak” listája alapján előre jelezni fogják, hol várják majd a kis jelmezeseket. A felajánlásokat – név és cím megadásával – a [email protected] e-mail címen lehet jelezni. A csokigyűjtés egyénileg, nem szervezetten történik majd.
A szervezők emellett sós és édes sütemények, valamint szendvicsek felajánlását is örömmel fogadják, hogy mindenki közösen élvezhesse az este hangulatát.