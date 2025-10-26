Izgalmas programokkal ünneplik a halloweent a Baranyai településen

A szervezők célja nem más, mint hogy a gyerekek örömteli élményekkel gazdagodjanak, és a falu lakói közösen, jókedvűen töltsék el ezt az őszi délutánt. A halloweeni rendezvénynek a romonyai Kultúrház ad otthont, október 31-én, pénteken 16 és 19 óra között.

Halloweeni csokigyűjtés is lesz (illusztráció)

Fotó: MW

A délután során több halloweeni program is várja a résztvevőket:

Halloweeni szépségverseny, ahol mindenki megmutathatja a legötletesebb jelmezét,

Tökfaragó verseny, a legkreatívabb alkotások díjazásával,

Rémisztő sütiverseny, amelyre saját készítésű finomságokkal lehet nevezni – a sütiket közösen fogyasztják el, sőt, a bátrabbak akár alkoholmentes „bájitallal” is indulhatnak,

Játékos vetélkedők kicsiknek és nagyoknak.

Az estét halloweeni discó zárja, ahol mindenki táncra perdülhet.

A szervezők várják azok jelentkezését is, akik édességet osztanának a gyerekeknek. A „csokiosztó házak” listája alapján előre jelezni fogják, hol várják majd a kis jelmezeseket. A felajánlásokat – név és cím megadásával – a [email protected] e-mail címen lehet jelezni. A csokigyűjtés egyénileg, nem szervezetten történik majd.

A szervezők emellett sós és édes sütemények, valamint szendvicsek felajánlását is örömmel fogadják, hogy mindenki közösen élvezhesse az este hangulatát.