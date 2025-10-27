Óvatosan a tökkel! Halloween kedvelt kelléke mérgező is lehet

A faragni való tök kapható a Pécsi Vásárcsarnokban, út menti árusoknál, de a szupermarketekben, diszkont üzletekben is. Jó hír, hogy idén kifejezetten olcsón faraghatunk tököt, ugyanis átlagban 350 forintért kínálják kilónként – néhány helyen akcióban ennél is olcsóbban – a Halloween tököt. Így akár egy jól megtermett, tíz kilós példány beszerzését is megúszhatjuk maximum 3500 forintból.

A Halloween tök kifaragása vidám, kifejezetten családi program lehet

Fotó: MW / Forrás: MW

A tök az ősz termése, ennek megfelelően igen bőséges most a kínálat. Ebben az időszakban egyre népszerűbb a sütőtökfogyasztás és október végén a Halloween tök faragása. De vigyázat, de nem mindegyiket lehet megenni!

A tökfélék családjába mintegy 900 faj tartozik, ezért érdemes körültekintőnek lenni a vásárláskor és a fogyasztáskor is. A fogyaszthatóság kapcsán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy amit a zöldségesek, áruházak általában Halloween tök néven árulnak, az biológiailag a cukkini, a patisszon és a spárgatök rokona. Utóbbiakat étkezési célra zsengén szedik le, de termésük éretten már kemény és ehetetlen. Magyarországon a Halloween tök dísz típusa terjedt el, ami nem ehető.

A Halloween tök nagy, narancssárga színű és díszítésre alkalmas, belföldi forgalomban többféle kapható, a 2-3 kilogrammos fajtáktól a 9-18 kilogrammosakig. Különösen a kisméretű, dekoratív fajták sok keserű anyagot tartalmaznak, amelyek a kellemetlen ízük mellett mérgezőek is lehetnek – erre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is figyelmeztet. Ezért legyünk óvatosak, a vásárolt termék fogyaszthatóságáról hiteles forrásból – megbízható árustól, szakembertől – tájékozódjunk.

A Halloween tök faragása igazi családi program, sok vidám élményt tartogat

Ne feledjük, a tökfaragás igazi családi program. A műveletbe kellő körültekintéssel nyugodtan vonjuk be a gyerekeket, szomszédokat, más családokat is.

Fontos az előkészület! Először is, a vásárlás előtt el kell döntenünk, mit – például mécsest, gyertyát – tervezünk a tök belsejébe tenni. Mert ehhez képest kell majd a tököt kiválasztanunk. Amennyiben nem tervezünk mintát vágni, csak festeni, vagy ragasztani a tökre, akkor is célszerű megnézni, hogy mekkora az a tök, amin az adott mintánk nem csak elfér, de jól is mutat.