Valós problémára könnyű megoldás

4 órája

Eleged van a hányingerből utazás közben? Mutatjuk a legjobb trükköket ellene!

Címkék#hányinger#rosszullét#betegség#jármű#kutatás#autó

Ki ne érezte volna már azt a kellemetlen gyomorkavarodást, amikor az autó hirtelen kanyarodik, vagy gyorsul? A hányinger az autóban sokak számára ismerős és bosszantó jelenség, egyeseknél minden utazás rémálommá válik emiatt. De miért történik ez, és mit tehetünk ellene?

Bama.hu

A válasz a testünk érzékszerveiben rejlik. A szemünk azt látja, ahogy a kocsi folyamatosan mozog, kanyarodik, míg a belső fül - az egyensúlyérzékelés központja – a mozgás irányát és sebességét érzékeli. Akkor jelentkezik a rosszullét, amikor a két szerv más információkat közvetít az agynak. Egy kutatás foglalkozott részletesebben a témával, ráadásul megoldásokat is adott arra, hogy mit tehetünk, ha elkap minket a hányinger az autóban.

Nem mindig ugyanakkor jelentkezik a hányinger az autóban.
Nem mindig ugyanakkor jelentkezik a hányinger az autóban. Fotó: Nicoleta Ionescu / Forrás:  Shutterstock / Illusztráció

Hányinger az autóban: egy kutatás erre próbált megoldást találni

Egy etiópiai kutatásban a szakemberek 22 résztvevőt vizsgáltak, akik VR-szemüveget viseltek. A virtuális valóságban tapasztalt mozgásérzetüket összehasonlították a valós autózás során mért adatokkal. Az eredmény egyértelmű volt, azaz az autós hányingerért a belső fülben lévő egyensúlyszerv által keltett zavar felelős. Vagyis az agy egyszerűen összezavarodik a mozgás és a látott kép között.

Van megoldás a járműbetegségre és nem kerül semmibe

A kutatók szerint két dolog különösen befolyásolja, mennyire leszünk rosszul az úton.

  • Ha fáradtan indulunk útnak, a testünk sokkal érzékenyebben reagál a mozgásra.
  • Ha túl sokat eszünk előtte, a gyomor nehezebben bírja a rázkódást és a kanyarokat.

Ezek mellett legalább ennyire fontos, hogy a kerüljük a hirtelen fékezéseket, a nagy sebességgel bevett kanyarokat és lehetőleg nyugtató zene szóljon a rádióban. Amennyiben más vezet, segíthet, ha előre nézünk, nem a telefonunkat bámuljuk, és próbálunk a mozgással együtt dolgozni, például enyhén dönteni a fejünket a kanyarok irányába.

 

