Hátborzongató estére készül Harkány

Harkányban az iskola szülői Munkaközössége és a Harkányi Művelődési Ház idén is megrendezi a Halloween Partyt október 31-én, délután 15 órától 20 óráig. A programban minden korosztály talál magának elfoglaltságot: lesz tökfaragás, színezés, társasjátékok, arcfestés, csillámtetkó, a Boszorkány Barlang és a lidérc folyosó is várja a gyerekeket. A BőröndUtazó Logikai játékok és az interaktív élményfoglalkozások gondoskodnak a játékos kihívásokról, míg a „Rémes krémes” süteményverseny eredményhirdetése, a díjak átadása és a „legkreatívabb gyermek jelmez” díjazása izgalmas pillanatokat ígér. A kölyökdiszkó, popcorn és 18:30-tól mozi vetítés teszi teljessé a délutánt. A programváltozás jogát a szervezők fenntartják.