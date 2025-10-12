Ingyen adják a gyümölcsfákat Pécsen – Te is kaphatsz belőle!

Ingyenes gyümölcsfaosztással szeretnék tündérkertté varázsolni a Rigóder-dombot és környékét. A program keretében 180 darab gyümölcsfát – többek között alma-, körte-, szilva-, cseresznye-, meggy- és mandulafákat – osztanak ki a helyi lakosoknak.

Az egyesület célja, hogy minél több család kertjében sarjadjanak új fák, így nemcsak a környezet zöldül tovább, hanem a közösség is erősödik. A faigénylés menete egyszerű, az egyesület Facebook-oldalán egy online űrlapon lehet kiválasztani (még ezen a hétvégén), hogy ki, milyen fát szeretne.

A faosztás napján, október 26-án lehet átvenni a facsemetét a Rigóder-domb Szabadidőparkban. lakcímkártya szükséges! A kezdeményezés a MOL Új Európa Alapítvány Zöld Oázis programja támogatásával valósul meg. A szervezők abban bíznak, hogy az akcióval nemcsak a Rigóder-domb, hanem a helyi közösségi élet is új lendületet kap – és néhány év múlva már virágzó tündérkertek díszítik majd a domboldalt.