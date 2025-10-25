Sokan aggódnak az Instagram új funkciója miatt – mutatja, merre jártál

A funkció elsőre hasonlít a Find My iPhone vagy a Snapchat Map térképéhez, azonban nem valós idejű helymegosztásról van szó. Az Instagram térkép csak azokat a helyeket mutatja, amelyeket a felhasználó a sztorijaiban megosztott. Ezek 24 órán keresztül láthatók azok számára, akikkel úgy döntünk, hogy tudatjuk tartózkodási helyünket.

Az Instagram térképe sokaknál kiverte a biztosítékot.

Fotó: Pavel105 / Forrás: Shutterstock

Miért támadják sokan az Instagram térképét?

Adam Mosseri, az Instagram vezetője szerint az új funkció célja, hogy még szorosabb kapcsolatot teremtsen a felhasználók között.

A tartózkodási hely csak akkor lesz megosztva, ha úgy döntesz, hogy megosztod, és ha így teszel, akkor csak egy korlátozott, általad kiválasztott csoport láthatja ezt.

- idézte Mosserit az ABC News.

Az új térkép használatát már sokan kipróbálták, és nem mindenki ugyanígy élte meg ezt az élményt. Vannak olyanok, akik szerint ez már a magánélet határainak átlépése, hiszen az Instagramon bárki láthatja, hogy mikor-merre járunk.

Sokat utazok a munkám miatt, ezért jó ötletnek találtam, hogy a barátaimmal megoszthatom az ország épp melyik pontján járok. Többen is megosztották velem, de van olyan is, akit zavar a gondolat, hogy lássák merre jár, főleg mert az alkalmazás pontos térképre helyezi. Volt olyan is, akitől figyelmeztető üzenetet kaptam, mert azt hitte nem tudok róla, és aggódott, hogy olyanok is látják ezt, akiknek nem kéne. De megnyugtattam, hogy csak azok látják, akikkel én szívesen megosztom.

- mesélte egy olvasónk.

Először az Egyesült Államokban és Kanadában indult el az Instagram térképe.

Forrás: Shutterstock

Veszélyes ez a fiatalokra?

A szülők számára az egyik legfontosabb kérdés, hogy mennyire biztonságos ez a funkció a kiskorú felhasználók számára. Az Instagram fejlesztői igyekeztek ezt a problémát előre kezelni.

Ha egy fiatal felhasználó engedélyezi a helymegosztást, a szülők értesítést kaphatnak az alkalmazáson keresztül, feltéve, hogy a szükséges beállításokat aktiválták. Ez a funkció az úgynevezett Family Center része, amelyen belül a szülők nyomon követhetik gyermekük képernyőidejét, követési beállításait és a közösségi tevékenységét is.

Ez a megoldás nemcsak a gyerekek biztonságát növeli, hanem a szülők nyugalmát is szolgálja, így elkerülhető, hogy a fiatalok felelőtlenül osszák meg tartózkodási helyüket idegenekkel.