Őszinte beszélgetés

49 perce

„Egyszerűen nem tudtam felemelni a karomat" - Juhász Dorka őszinte interjút adott Pécs belvárosában (videó)

Címkék#WNBA#Juhász Dorka#Pécs#interjú#Minnesota Lynx

Pécs belvárosában adott interjút a magyar kosárlabdázás egyik legkiemelkedőbb női játékosa. A 2024-es WNBA-döntőről, a kihagyott szezonról, a mentális és fizikai kihívásokról, valamint a jövőbeli terveiről is mesélt Juhász Dorka.

Bama.hu

Juhász Dorka egy YouTube-ra felkerült interjúban mesélt Tőrös Balázs, NBA-szakkommentátorának a 2023-2024-es WNBA szezonról. Főleg a döntőről, ahol egy kiélezett összecsapásban maradt alul a Dorkával soraiban felálló Minnesota Lynx.

Juhász Dorka 2023 júliusában.
Juhász Dorka 2023 júliusában.
Fotó: John McClellan / Forrás: Minnesota Lynx

Juhász Dorka ismét Pécsett adott interjút

A pécsi születésű Juhász Dorkát a 2023-as WNBA Drafton választotta ki a Minnesota Lynx. Újoncként 4,8 pontot és 3,8 lepattanót átlagolt mérkőzésenként, majd bebizonyította, hogy a távoli dobások és a fizikai küzdelmek sem okoznak neki problémát. Részben ennek köszönhetően menetelt a Lynx a tavalyi szezonban a döntőig, ahol végül Dorka csapata 3-2-es arányban vereséget szenvedett a New York Liberty ellen.

A WNBA-döntőben szerzett tapasztalatai fájdalmas tanulságokkal jártak Dorka számára. A győzelem kicsúszott a kezéből, ráadásul kénytelen volt úgy dönteni, hogy egy teljes szezont kihagy. Nemcsak Dorka, hanem a szülei is megszólaltak a beszélgetésben. Egyebek mellett arról is meséltek, hogy milyen érzés volt a lányukat Amerikába engedni.

A teljes beszélgetés a "Bazska - Tőrös Balázs" YouTube csatornán érhető el.

 

 

