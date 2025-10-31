Ezzel fogjuk legyőzni a téli betegségeket: egy zöldség, amire nem is gondolunk

Nem a véletlen műve, hogy nagyanyáink kamrájában a burgonya mellett ott volt a káposzta is. Ösztönösen tudták, hogy a hidegebb időszakban szükségünk van rá, ráadásul a kert végében minden gond nélkül meg is termett.

Ősszel egyre nagyobb szerepet kapnak asztalunkon azok az ételek, amelyek nemcsak laktatók, hanem támogatják a szervezet védekezőképességét is. A káposzta pont ilyen: olcsó, egészséges, sokoldalúan felhasználható, és valódi kincsestára a vitaminoknak.

Fotó: Svetlana Repnitskaya / Forrás: Getty Images

A fehér káposzta jótékony hatásai

A fehér káposzta különösen gazdag C- és B-vitaminban, emellett kalciumot, káliumot, magnéziumot és cinket is tartalmaz. A benne lévő rostok hosszú ideig jóllakottságérzetet adnak, miközben serkentik az emésztést és segítik a szervezet méregtelenítését.

Fertőzések elleni védelem: magas C-vitamin-tartalma révén erősíti az immunrendszert, és védelmet nyújt a téli megfázásokkal, fertőzésekkel szemben.

Idegerősítés és stresszoldás: a B-vitaminoknak köszönhetően támogatja az idegrendszer működését, csökkenti a fáradtságot, és segíti a kiegyensúlyozottságot. Egy adag fehér káposzta a napi B-vitamin-szükséglet 15 százalékát is fedezheti.

Segít a fogyásban: alacsony kalóriatartalmú, mégis laktató zöldség: 100 gramm mindössze 25 kalóriát tartalmaz. Magas rosttartalma miatt hosszabb ideig biztosít teltségérzetet, így könnyen beilleszthető bármilyen diétába.

Vérnyomáscsökkentő hatás: a káposzta természetes vízhajtó, segíti a nátrium kiürülését a szervezetből, ezáltal hozzájárulhat a vérnyomás szabályozásához és az ödémák megelőzéséhez.

Csontvédelem: kálciumban gazdag, így erősíti a csontokat és a fogakat. Főzve vagy nyersen fogyasztva is megőrzi tápanyagtartalmát – 100 gramm a napi kalciumszükséglet 10 százalékát is fedezheti.

Emésztésbarát, de mértékkel: a káposzta kénvegyületei segítik az emésztést és megelőzik a székrekedést, bár érzékenyebb emésztés esetén puffadást okozhatnak. Ilyenkor érdemes kisebb adagokkal kezdeni.

Rákmegelőző hatás: antioxidánsai révén csökkentheti a daganatos betegségek kockázatát, és támogatja a máj, az immunrendszer és az anyagcsere egészségét is.

Milyen vitaminokat tartalmaz a fehér káposzta?

Ki hinné, hogy egy „jó fej” káposzta igazi vitaminbomba is egyben?

C-vitamin: erősíti az immunrendszert, gyorsítja a sebgyógyulást

K-vitamin: szerepe van a véralvadásban és a csontképződésben

A-vitamin: támogatja a látást és a bőr egészségét

B-vitaminok: nélkülözhetetlenek az idegrendszer és az agy működéséhez

Emellett nátriumot, kalciumot, magnéziumot, foszfort, káliumot és cinket is tartalmaz – mindezt természetes, könnyen hasznosuló formában.