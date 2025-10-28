október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Kertészkedés okosan

Őszi teendők a kertben – így készítsd fel a növényeid a télre!

Címkék#tél#fagy#kert#levél#növény#metszés

A kertünk különösen látványos tud lenni ősszel. A hűvös levegő, a sárgás árnyalatok és a nyugalom semmihez sem fogható, de mielőtt elraknánk a kesztyűt és a metszőollót, fontos a kert téliesítése. Íme, pár egyszerű feladat, amellyel megóvhatjuk szeretett növényeinket.

Bama.hu

Egy kis odafigyeléssel tavasszal egészségesebb, erősebb és virágzóbb kert vár majd ránk, ehhez viszont elengedhetetlen néhány egyszerű és fontos lépést megtennünk. A kert téliesítése nemcsak a fagyot nehezen viselő növények elrakásából, hanem a talaj kezeléséből, a rendrakásból és az elszáradt ágak metszésből is áll.

A kert téliesítése során az elszáradt levelek összeszedése is nagyon fontos.
Fotó: maxbelchenko / Forrás:  Shutterstock

Takarítsuk el a nyár nyomait

Az első lépés a rendrakás. Távolítsuk el az elszáradt egynyáriakat, a lehullott leveleket, a korhadt növények törmelékeit. Ezek a maradványok ugyanis a kártevők és gombás betegségek kedvenc telelőhelyei. A leveleket azonban ne dobjuk ki, hiszen a komposztra vagy a fák alá terítve értékes tápanyagforrást jelentenek. Csak a beteg, penészes levelektől érdemes megszabadulni.

Metszés okosan

A metszéssel óvatosnak kell lennünk, hiszen ha nem figyelünk, akkor könnyen komoly károkat okozhatunk. 

  • A nyáron virágzó cserjéket (például a levendulát) most érdemes visszavágni.
  • A tavasszal virágzókat (például az orgonát, magnóliát) inkább hagyjuk, nehogy eltávolítsuk a jövő évi virágrügyeket.
  • A gyümölcsfák esetében csak az elhalt, beteg ágakat vágjuk le.

A talaj előkészítése kiemelten fontos a kert téliesítése során

Ássuk át a veteményest, lazítsuk fel, és dolgozzunk bele érett komposztot vagy trágyát. Ez javítja a szerkezetét és tápanyagtartalmát, így tavasszal a növények gyorsabban indulnak fejlődésnek.

Az elhalt díszbokrokról és rózsákról a száraz, elhalt ágakat el kell távolítani. A tőtakarás kiemelten fontos, egyrészt megtartja a talajban a nedvességet, másrészt a kimondottan hideg éjszakákon védi a növények gyökerét. Ehhez a legjobb a mulcs, az avar és a levágott fű.

- mesélte olvasónk, aki már évtizedek óta ezzel a módszerrel készíti fel kertjét.

A reggeli fagyokat nem minden növény viseli jól.
Fotó: Maria Evseyeva / Forrás:  Shutterstock

A fagyérzékeny növényeket érdemes elrejteni

A muskátlik, leanderek, hibiszkuszok, citrusok és más dézsás növények nem bírják a fagyot. Mielőtt beköszönt a hideg, vigyük őket világos, fagymentes helyre. A kertben maradó, de érzékeny növények tövét (például rózsák, fiatal örökzöldek, díszfüvek) takarjuk mulccsal, fakéreggel vagy földkupaccal. Ezzel megvédhetjük őket az elfagyástól.

Továbbá vannak olyan növények, amelyeknek kifejezetten kedvez a mostani, őszi időjárás. Az új, konténeres növények ültetésére a mostani időszak kiváló, de ne feledjük el, hogy a frissen ültetett növényeket ugyanezekkel a módszerekkel célszerű megvédeni. 

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
