Őszi teendők a kertben – így készítsd fel a növényeid a télre!

Egy kis odafigyeléssel tavasszal egészségesebb, erősebb és virágzóbb kert vár majd ránk, ehhez viszont elengedhetetlen néhány egyszerű és fontos lépést megtennünk. A kert téliesítése nemcsak a fagyot nehezen viselő növények elrakásából, hanem a talaj kezeléséből, a rendrakásból és az elszáradt ágak metszésből is áll.

A kert téliesítése során az elszáradt levelek összeszedése is nagyon fontos.

Fotó: maxbelchenko / Forrás: Shutterstock

Takarítsuk el a nyár nyomait

Az első lépés a rendrakás. Távolítsuk el az elszáradt egynyáriakat, a lehullott leveleket, a korhadt növények törmelékeit. Ezek a maradványok ugyanis a kártevők és gombás betegségek kedvenc telelőhelyei. A leveleket azonban ne dobjuk ki, hiszen a komposztra vagy a fák alá terítve értékes tápanyagforrást jelentenek. Csak a beteg, penészes levelektől érdemes megszabadulni.

Metszés okosan

A metszéssel óvatosnak kell lennünk, hiszen ha nem figyelünk, akkor könnyen komoly károkat okozhatunk.

A nyáron virágzó cserjéket (például a levendulát) most érdemes visszavágni.

A tavasszal virágzókat (például az orgonát, magnóliát) inkább hagyjuk, nehogy eltávolítsuk a jövő évi virágrügyeket.

A gyümölcsfák esetében csak az elhalt, beteg ágakat vágjuk le.

A talaj előkészítése kiemelten fontos a kert téliesítése során

Ássuk át a veteményest, lazítsuk fel, és dolgozzunk bele érett komposztot vagy trágyát. Ez javítja a szerkezetét és tápanyagtartalmát, így tavasszal a növények gyorsabban indulnak fejlődésnek.

Az elhalt díszbokrokról és rózsákról a száraz, elhalt ágakat el kell távolítani. A tőtakarás kiemelten fontos, egyrészt megtartja a talajban a nedvességet, másrészt a kimondottan hideg éjszakákon védi a növények gyökerét. Ehhez a legjobb a mulcs, az avar és a levágott fű.

- mesélte olvasónk, aki már évtizedek óta ezzel a módszerrel készíti fel kertjét.

A reggeli fagyokat nem minden növény viseli jól.

Fotó: Maria Evseyeva / Forrás: Shutterstock

A fagyérzékeny növényeket érdemes elrejteni

A muskátlik, leanderek, hibiszkuszok, citrusok és más dézsás növények nem bírják a fagyot. Mielőtt beköszönt a hideg, vigyük őket világos, fagymentes helyre. A kertben maradó, de érzékeny növények tövét (például rózsák, fiatal örökzöldek, díszfüvek) takarjuk mulccsal, fakéreggel vagy földkupaccal. Ezzel megvédhetjük őket az elfagyástól.