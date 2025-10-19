Rémisztő kígyót talált egy olvasónk saját udvarán (FOTÓK)

Egyáltalán nem ritka, hogy a nyugtató reggeli séta alatt olyan élőlényeket látunk, amikre nem minden esetben vagyunk felkészülve. Így járt az egyik olvasónk is, aki a balatonlellei telkén találkozott a félelmetes betolakodóval. A Balaton-parti településeken ugyan előfordul egy-egy kígyó a kertben, de vajon jelent ez valós veszélyt?

A több mint egy méter hosszú kígyó a kertben.

Forrás: Olvasói fotó

Kígyó a kertben: veszélyes az emberre?

Olvasónk nem pánikolt, hanem telefont ragadt, és igyekezett gyorsan fotókat készíteni a végtag nélküli látogatóról. Hazánkban egyedül a viperák számítanak mérges kígyóknak, ezek közül is a rákosi- és a keresztes vipera a két leggyakoribb. Ezek a hüllők azonban nagyon ritkán bukkannak fel ember közelében. A Balaton környékén főként vízisiklókkal és a rézsiklókkal találkozhatunk. Ezek a kígyók nem támadnak, ha megzavarják őket, inkább menekülnek.