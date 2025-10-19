október 19., vasárnap

Nándor névnap

Félelmetes

1 órája

Rémisztő kígyót talált egy olvasónk saját udvarán (FOTÓK)

Címkék#Balaton#sikló#vipera#Magyarország#hüllők#kígyó

Nem mindennapi vendéggel találkozott olvasónk saját udvarán, erről pedig fotókat is készített. A kígyó a kertben gyorsan végigkúszott, majd a bokrok között próbált menedéket találni.

Bama.hu

Egyáltalán nem ritka, hogy a nyugtató reggeli séta alatt olyan élőlényeket látunk, amikre nem minden esetben vagyunk felkészülve. Így járt az egyik olvasónk is, aki a balatonlellei telkén találkozott a félelmetes betolakodóval. A Balaton-parti településeken ugyan előfordul egy-egy kígyó a kertben, de vajon jelent ez valós veszélyt?

A több mint egy méter hosszú kígyó a kertben.
A több mint egy méter hosszú kígyó a kertben.
Forrás: Olvasói fotó

Kígyó a kertben: veszélyes az emberre?

Olvasónk nem pánikolt, hanem telefont ragadt, és igyekezett gyorsan fotókat készíteni a végtag nélküli látogatóról. Hazánkban egyedül a viperák számítanak mérges kígyóknak, ezek közül is a rákosi- és a keresztes vipera a két leggyakoribb. Ezek a hüllők azonban nagyon ritkán bukkannak fel ember közelében. A Balaton környékén főként vízisiklókkal és a rézsiklókkal találkozhatunk. Ezek a kígyók nem támadnak, ha megzavarják őket, inkább menekülnek. 

A vízisikló a vizes élőhelyeket kedveli. A rézsikló inkább a szárazabb, napsütötte területeket szereti, mint a réteket, erdőszegélyeket, vagy épp a kertekben található farakásokat, kőrakásokat. Az közös bennük, hogy kizárólag táplálék reményében látogatják a lakott területeket, így ha udvarunkon gyakran látunk kisebb rágcsálókat, gyíkokat, békákat, akkor nem kizárt, hogy előbb-utóbb kígyóval is találkozni fogunk.

Rémisztőnek tűnhet, de az emberre ártalmatlan.
Rémisztőnek tűnhet, de az emberre ártalmatlan.
Forrás: Olvasói fotó

Mit tehetünk ellenük?

Az első és legfontosabb szabály, hogy ne próbáljuk agyoncsapni vagy bottal elkergetni. 

Mind a vízisikló, mind a rézsikló védett Magyarországon, eszmei értékük 25 000 forint. A törvény tiltja az elpusztításukat, bántalmazásukat vagy befogásukat.

Az udvarunkra betévedő kígyók a legtöbb esetben néhány perc múlva maguktól továbbállnak. Ha viszont huzamosabb ideig a közelben maradnának, érdemes értesíteni a helyi természetvédelmi őrszolgálatot, akik biztonságosan elszállítják az állatot.

 

