29 perce
Felújítanál? Most akár 10 millió forintot is kaphatsz rá
Most igazán megéri igénybe venni a lakásfelújítási támogatást? A 2007 előtt épült családi házak felújítására igényelhető támogatás maximális összege 6 millió forintról 10 millió forintra nőtt.
A kormány módosította az energiahatékonysági korszerűsítésekre vonatkozó feltételeket, és ennek köszönhetően a korábbi 6 millió forintos lakásfelújítási támogatási maximuma mostantól 10 millió forintra emelkedik. A változások célja, hogy még több család tudja korszerűbbé, energiatakarékosabbá tenni régi otthonát.
Az új szabályok szerint az összeg továbbra is vissza nem térítendő támogatásból és kamatmentes kölcsönből áll, 50–50 százalékos arányban. Ez azt jelenti, hogy egy felújítási projekt esetében akár 5 millió forint támogatás és 5 millió forint kamatmentes hitel is elérhető lehet, összesen tehát 10 millió forint. Erről a palyazat.gov.hu oldalon jelent meg a felhívás.
Albérletek: jelentősen csökkent az átlagár Pécsen, de még így is a negyedik legdrágább megyeszékhely
Milyen munkálatokra használható fel a lakásfelújítási támogatás?
A program kifejezetten az energiahatékonysági felújításokat foglalja magában, de mostantól többféle beruházásra is felhasználható:
- Külső falak, tetők hőszigetelése, lapostető szigetelés.
- Nyílászárócsere esetén a támogatás már az árnyékolók beépítését is segíti.
- Melegvíz-rendszer korszerűsítése, akár napkollektor telepítésével együtt.
- Fűtéskorszerűsítés, beleértve a vezérlési és automatizálási rendszereket.
Fontos könnyítés továbbá az is, hogy az önerő minimumát csökkentették. A korábbi szabály szerint az összköltség legalább hetedét kellett saját forrásból finanszírozni, most viszont már 5% önerő is elegendő. Továbbá a támogatás maximális futamideje 12 évről 15 évre emelkedik.
A támogatási kérelmeket 2025. január 20-tól személyesen lehet benyújtani az MFB Pontokon. A programra rendelkezésre álló 73 milliárd forintos keretösszeg erejéig lehet jelentkezni, de legkésőbb 2027. március végéig.