Felújítanál? Most akár 10 millió forintot is kaphatsz rá

A kormány módosította az energiahatékonysági korszerűsítésekre vonatkozó feltételeket, és ennek köszönhetően a korábbi 6 millió forintos lakásfelújítási támogatási maximuma mostantól 10 millió forintra emelkedik. A változások célja, hogy még több család tudja korszerűbbé, energiatakarékosabbá tenni régi otthonát.

Lakásfelújítási támogatás: a kölcsön továbbra is kamat- és jutalékmentes

Fotó: ungvar / Forrás: Shutterstock

Az új szabályok szerint az összeg továbbra is vissza nem térítendő támogatásból és kamatmentes kölcsönből áll, 50–50 százalékos arányban. Ez azt jelenti, hogy egy felújítási projekt esetében akár 5 millió forint támogatás és 5 millió forint kamatmentes hitel is elérhető lehet, összesen tehát 10 millió forint. Erről a palyazat.gov.hu oldalon jelent meg a felhívás.