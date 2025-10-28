október 28., kedd

Hihetetlen: maláriával fertőződött egy baranyai lakos!

Nehéz elhinni, de attól még igaz. Felbukkant a malária Baranyában.

Hihetetlen: maláriával fertőződött egy baranyai lakos!

A Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály közzétette a 2025. október 13-19. közötti időszakban bejelentett fertőző megbetegedések aktuális területi adatait. Eszerint a 42. héten egy Baranya vármegyében élő 28 éves líbiai származású férfibeteg import eredetű Plasmodium falciparum okozta malária megbetegedését jelentették. A férfi a betegség lappangási idejében Líbiában tartózkodott és ott fertőződött meg. 

A malária súlyos következményekkel járhat
Malária: a szúnyogok terjesztik

Malária: szúnyogok terjesztik

A malária napjainkban is világszerte számos áldozatot követelő, trópusi körülmények között előforduló, szúnyogok által terjesztett fertőző megbetegedés. Neve („rossz levegő”) arra utal, hogy a megfigyelések a mocsarakhoz, azok környezetében előforduló párás, jellegzetes szagú levegőhöz kötötték a betegség kialakulását. A terjedés valódi felelőse a trópusi mocsarak környékén zsúfoltan előforduló Anohpeles szúnyogfaj, azaz a maláriát a szúnyogok terjesztik. A leginkább magas kockázatú területek többsége Afrikában (Nigéria, Kongói Demokratikus Köztársaság, Etiópia, Tanzánia, Kenya, Szudán) és Délkelet-Ázsiában (India, Burma, Banglades, Indonézia, Pápua-Új Guinea és Pakisztán) található.

A betegség általános jellegzetességei összefoglalhatók. A szúnyogcsípést követően a kórokozótól függően 6-40 nappal kezdődnek a tünetek lázzal és hidegrázással, izomfájdalmakkal, fénykerüléssel. A láz igen magas (40-41 °C-os), általában hányás és hasi fájdalmak kísérik, majd erős izzadás követi. Átmeneti javulást, láztalanságot követően a lázas rohamok - szintén kórokozótól függően - 48-72 óránként ismétlődnek (a malária régies elnevezése a váltóláz). A máj és a lép megnagyobbodik, a kórokozó fejlődési sajátosságainak megfelelően vértestszétesés, vérszegénység (sápadtság, feltűnően fehér a szem ínhártyája) észlelhető. A vizelet sötét színűvé válik.

Kezelés hiányában az ismétlődő lázrohamok során súlyos szervi károsodások, idegrendszeri szövődmények (cerebralis malaria), súlyos vérszegénység alakul ki.

 

 

 

