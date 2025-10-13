október 13., hétfő

Tettek a magyar erdők ügyéért

59 perce

Mecsekerdő: az erdő továbbra is a legjobb tanterem

Címkék#Mecsekerdő Zrt#Európai Erdőpedagógiai Kongresszus#erdőgazdaság#természet

A visegrádi négynapos 19. Európai Erdőpedagógiai Kongresszuson a Mecsekerdő Zrt. erdőpedagógusai is képviselték a magyar erdők ügyét - számolt be a pécsi központtal működő állami erdőgazdaság a közösségi oldalán.

Bama.hu

Mint bejegyzésükben írták, büszkék rá, hogy kollégáik is részesei lehettek ennek a nemzetközi szakmai találkozónak, ahol a fenntarthatóságra nevelés és a természethez fűződő személyes kapcsolat fontossága állt a középpontban. "A jövő generációinak természet iránti érzékenyítése közös küldetésünk, az erdő pedig továbbra is a legjobb tanterem" - összegzett a Mecsekerdő.

 

