Tettek a magyar erdők ügyéért
59 perce
Mecsekerdő: az erdő továbbra is a legjobb tanterem
A visegrádi négynapos 19. Európai Erdőpedagógiai Kongresszuson a Mecsekerdő Zrt. erdőpedagógusai is képviselték a magyar erdők ügyét - számolt be a pécsi központtal működő állami erdőgazdaság a közösségi oldalán.
Mint bejegyzésükben írták, büszkék rá, hogy kollégáik is részesei lehettek ennek a nemzetközi szakmai találkozónak, ahol a fenntarthatóságra nevelés és a természethez fűződő személyes kapcsolat fontossága állt a középpontban. "A jövő generációinak természet iránti érzékenyítése közös küldetésünk, az erdő pedig továbbra is a legjobb tanterem" - összegzett a Mecsekerdő.
