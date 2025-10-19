1 órája
Figyelem! Szigorúbb műszaki vizsga jön a benzineseknek - mutatjuk hol és miért!
A 2023-ban bevezetett új részecskeméréses emissziós tesztet eddig csak a dízel járművekre alkalmazták. Mostantól a modern benzines járművekre is kiterjesztik ezt, ami azt jelenti, hogy a jövőben a benzines autók műszaki vizsgáján is mérni fogják a kipufogógázokban található részecskék számát Németországban.
Szigorításokra lehet számítani a német műszaki vizsga során, amelynek az a célja, hogy csökkentsék a közlekedésből származó légszennyezést. A részecskeméréses teszt bevezetése növelheti a műszaki vizsgák költségeit is.
A német Focus írása alapján az Európai Unió folyamatosan dolgozik a környezetvédelmi szabályozások olyan irányú módosításán, hogy azok csökkentsék a közlekedésből származó légszennyezést. Ennek értelmében a német autósok számára fontos változások várhatóak a közeljövőben. A 2023-ban bevezetett új részecskeméréses emissziós tesztet mostantól a modern benzines járművekre is kiterjesztik.
Hogyan készülhetnek fel a járműtulajdonosok a műszaki vizsga új tesztjére?
- Rendszeres karbantartás - A járművek rendszeres karbantartása segíthet csökkenteni a részecskeemissziót.
- Motor állapota - A motor állapota, különösen a befecskendező rendszer és a kipufogógáz-visszavezetés (EGR) rendszer, befolyásolhatja a részecskeemissziót.
- Használati szokások - A jármű használati szokásai, például a rövid távú utak és a hidegindítások növelhetik a részecskeemissziót.
Az öt évnél fiatalabb járművek kettő, míg a tíz évnél idősebb járművek hat százaléka hibás, és ezt a mérés kimutatja.
- írja a totalcar.hu.
Az Európai Unióban vita folyik a PN-mérés bevezetéséről, mivel a szakmai szervezetek szerint a teszt hatására a tulajdonosokat olyan alkatrészek – például részecskeszűrők – cseréjére kényszeríthetnék, amelyek jelentős költséget jelentenek. Ugyanakkor abban minden érintett szakmai szervezet egyetért, hogy a PN-mérést érdemes lenne a benzines járművekre is kiterjeszteni.