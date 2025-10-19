Figyelem! Szigorúbb műszaki vizsga jön a benzineseknek - mutatjuk hol és miért!

Szigorításokra lehet számítani a német műszaki vizsga során, amelynek az a célja, hogy csökkentsék a közlekedésből származó légszennyezést. A részecskeméréses teszt bevezetése növelheti a műszaki vizsgák költségeit is.

Tovább drágulhat a műszaki vizsga - jön a PN-mérés.

Fotó: Kmpzzz / Forrás: Shutterstock

A német Focus írása alapján az Európai Unió folyamatosan dolgozik a környezetvédelmi szabályozások olyan irányú módosításán, hogy azok csökkentsék a közlekedésből származó légszennyezést. Ennek értelmében a német autósok számára fontos változások várhatóak a közeljövőben. A 2023-ban bevezetett új részecskeméréses emissziós tesztet mostantól a modern benzines járművekre is kiterjesztik.