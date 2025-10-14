1 órája
Meglepő kutatás: az óraátállítás valóban árt az egészségnek
Évtizedek óta minden tavasszal és ősszel milliók tekergetik az órát, mégis egyre többen kérdezik: mi értelme van ennek? Egy friss amerikai tanulmány szerint az óraátállítás nemcsak kényelmetlen, de még komoly egészségügyi kockázatokat is jelent.
Hamarosan ismét eljön az idő, az óraátállítás október 26-án lesz. Ezt a régóta tartó tendenciát vizsgálta az amerikai Stanford Egyetem, ahol megállapították, hogy a nyári időszámítás és a téli időszámítás közötti éves időeltolódás egészségügyi kockázatot jelent.
Miről szól a tanulmány?
A kutatás során összehasonlítottak a három különböző időszámítási szabályozást. Ezek a állandó normál idő az állandó nyári időszámítás és a nálunk is használt félévente történő átállás. A tanulmány arra a kérdésre szeretett volna választ kapni, hogy tényleg vannak-e negatív hatásai az évente kétszer esedékes óraátállításnak.
Van értelme az óraátállításnak?
A cirkadián ritmus, egy körülbelül 24 órás belső biológiai ciklus, amely szabályozza az alvás-ébrenlétet, a hormontermelést, a testhőmérsékletet és az anyagcserét. Az óraátállítás leginkább ennek a ritmusnak a működését nehezíti meg.
A kutatók becslése szerint az állandó nyári időszámítás évente körülbelül 300 ezer stroke-esetet előzne meg, és csaknem 2,6 millióval kevesebb elhízott ember lenne.
Azt tapasztaltuk, hogy a normál vagy a nyári időszámításban maradni mindenképpen jobb, mint évente kétszer átállni. Amikor reggel fény éri az embert, az felgyorsítja a cirkadián ciklust, amikor este fény éri az embert, az lelassítja a folyamatokat. Minél több fénynek vagyunk kitéve rosszkor, annál gyengébb a cirkadián óránk.
- fogalmazott a kutatást vezető viselkedéskutató, Dr. Jamie Zeitzer.
A cirkadián ciklus felgyorsításával pedig számos egészségügyi kockázatot vállalunk. Ilyenek az immunrendszer gyengülése, a cukorbetegség kialakulásának kockázata, vagy a korábban már említett kóros elhízás és a stroke is.
Akkor miért tekergetjük még mindig az órákat?
Ugyan sokaknak bosszúságot okoz az óraátállítás, a gazdasági hozadéka miatt rengetegen ragaszkodnak hozzá. Az óraátállítás megszüntetéséről szóló vita immár évek óta húzódik az Európai Unióban.
Az Európai Bizottság már 2018-ban javasolta az évi két átállítás eltörlését, amit 2019-ben az Európai Parlament is támogatott.
A döntéshozatal viszont még várat magára, mivel a tagállamok nem jutottak közös álláspontra abban, hogy a téli vagy a nyári időszámítást kellene véglegesen megtartani. Így 2025-ben továbbra is marad a megszokott tavaszi és őszi óraátállítás.