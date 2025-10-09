58 perce
Most jön az óraátállítás! Idén hamarabb, mint gondolnád
Bár apróságnak tűnik, az egy órás eltolás sokak napi ritmusát alaposan megzavarhatja. Korábban jön idén az óraátállítás, így alkalmazkodjunk hozzá Baranyában!
Idén hamarabb érkezik az őszi óraátállítás, mint az elmúlt években: október 26-án, vasárnap hajnalban 3 óráról 2-re kell visszaállítani a mutatókat. Az elmúlt években a váltás jellemzően a hónap végére esett, de 2025-ben naptári okokból az utolsó vasárnap már korábbra tolódik.
Az óraátállítás eredetileg energiatakarékossági célt szolgált, a nappali világosság jobb kihasználásával kevesebb mesterséges fényt kellett használni. Ma azonban a szakértők egyre inkább megkérdőjelezik ennek hasznát. A modern háztartások energiafogyasztása ugyanis már nem a világításon, hanem a fűtésen, hűtésen és elektronikus eszközökön múlik így a megtakarítás sok esetben elenyésző.
Óraátállítás hatása a szervezetre
A téli időszámításra való átállás egészségügyi hatásai viszont valósak. A belső biológiai óránk nehezen viseli a hirtelen változást, átmeneti alvászavar, fáradtság, koncentrációs nehézség, sőt akár baleseti kockázat-növekedés is előfordulhat az átállás utáni napokban. A vita az Európai Unióban sem csitult, évekkel ezelőtt felmerült, hogy eltörlik az évi kétszeri átállítást, de a tagállamok nem tudtak megegyezni abban, melyik időszámítást tartsák meg véglegesen. Magyarország a téli időt preferálná, de döntés egyelőre nincs.
Baranyában az óraátállítás hatása sok területen érezhető. A korán induló buszjáratok utasai, az iskolák és a reggeli mezőgazdasági munkák résztvevői üdvözlik a hirtelen világosabb reggeleket. Ám annak az emberek többsége nem örül, hogy délután még hamarabb lesz sötét. A közlekedésbiztonságra is érdemes odafigyelni: az első napokban nőhet a balesetveszély.
Tippek a könnyebb alkalmazkodáshoz
A szakemberek szerint fokozatos átállással csökkenthető a kellemetlenség. Pár nappal korábban érdemes naponta 10–15 perccel korábban lefeküdni és felkelni, reggel minél több természetes fényt engedni, este pedig kerülni a képernyőket és a koffeint. Egy kis odafigyeléssel Baranyában is könnyebben vehetjük a nehézségeket, még ha az óraátállítás idén kicsit korábban is jön, mint megszoktuk.