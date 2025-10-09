Most jön az óraátállítás! Idén hamarabb, mint gondolnád

Idén hamarabb érkezik az őszi óraátállítás, mint az elmúlt években: október 26-án, vasárnap hajnalban 3 óráról 2-re kell visszaállítani a mutatókat. Az elmúlt években a váltás jellemzően a hónap végére esett, de 2025-ben naptári okokból az utolsó vasárnap már korábbra tolódik.

Jön az őszi óraátállítás!

Fotó: MW

Az óraátállítás eredetileg energiatakarékossági célt szolgált, a nappali világosság jobb kihasználásával kevesebb mesterséges fényt kellett használni. Ma azonban a szakértők egyre inkább megkérdőjelezik ennek hasznát. A modern háztartások energiafogyasztása ugyanis már nem a világításon, hanem a fűtésen, hűtésen és elektronikus eszközökön múlik így a megtakarítás sok esetben elenyésző.

Óraátállítás hatása a szervezetre

A téli időszámításra való átállás egészségügyi hatásai viszont valósak. A belső biológiai óránk nehezen viseli a hirtelen változást, átmeneti alvászavar, fáradtság, koncentrációs nehézség, sőt akár baleseti kockázat-növekedés is előfordulhat az átállás utáni napokban. A vita az Európai Unióban sem csitult, évekkel ezelőtt felmerült, hogy eltörlik az évi kétszeri átállítást, de a tagállamok nem tudtak megegyezni abban, melyik időszámítást tartsák meg véglegesen. Magyarország a téli időt preferálná, de döntés egyelőre nincs.

Baranyában az óraátállítás hatása sok területen érezhető. A korán induló buszjáratok utasai, az iskolák és a reggeli mezőgazdasági munkák résztvevői üdvözlik a hirtelen világosabb reggeleket. Ám annak az emberek többsége nem örül, hogy délután még hamarabb lesz sötét. A közlekedésbiztonságra is érdemes odafigyelni: az első napokban nőhet a balesetveszély.

Tippek a könnyebb alkalmazkodáshoz

A szakemberek szerint fokozatos átállással csökkenthető a kellemetlenség. Pár nappal korábban érdemes naponta 10–15 perccel korábban lefeküdni és felkelni, reggel minél több természetes fényt engedni, este pedig kerülni a képernyőket és a koffeint. Egy kis odafigyeléssel Baranyában is könnyebben vehetjük a nehézségeket, még ha az óraátállítás idén kicsit korábban is jön, mint megszoktuk.