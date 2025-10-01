2 órája
Változik az orvosi beutalók rendje - ezt kell tudni róla!
Októbertől komoly átalakulásokra kell számítania a betegeknek. Az elektronikus orvosi beutalók kötelezővé válásával az egészségügyi ellátás átláthatóbb és ellenőrizhetőbb lesz, viszont vannak olyan változások is, amelyek pénzmegvonással járhatnak.
Októbertől minden beteg számára érzékelhető változás lép életbe, ugyanis módosul az orvosi beutalók rendszere. A változtatások célja az elektronikus beutalók minél szélesebb körű elterjesztése, amely érdekében a jogszabály pénzügyi szankciót is bevezet.
Milyen változások érintik az orvosi beutalókat?
A szakorvosi kontrollvizsgálatokhoz mostantól új beutaló szükséges, még akkor is, ha a páciens korábban már járt az adott rendelésen.
Emellett szigorodik a laborvizsgálatok rendje is, hiszen a beutaló kiállítása előtt az orvosnak ellenőriznie kell az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT), hogy a páciens korábban milyen vizsgálaton vett részt, és fennáll-e az ismétlés lehetősége.
A változtatások célja az elektronikus beutalók minél szélesebb körű elterjesztése. A jogszabály ennek érdekében pénzügyi szankciót is bevezet, ha egy egészségügyi szolgáltató nem e-beutaló alapján látja el a beteget. Ennek értelmében a finanszírozás 10 százalékát, de legfeljebb 1000 forintot vonnak le. Ugyanez a büntetés jár akkor is, ha a beutalást nem rögzítik az EESZT rendszerében.
A változások mindenkit érintenek, akik szakorvosi ellátásra járnak. Októbertől tehát számítani kell rá, hogy a korábbi három hónapon belüli visszarendeléses beutaló nélkül szabály már nem érvényes.