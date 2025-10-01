Változik az orvosi beutalók rendje - ezt kell tudni róla!

Októbertől minden beteg számára érzékelhető változás lép életbe, ugyanis módosul az orvosi beutalók rendszere. A változtatások célja az elektronikus beutalók minél szélesebb körű elterjesztése, amely érdekében a jogszabály pénzügyi szankciót is bevezet.

Október 1-től átalakul az orvosi beutalók rendje. Fotó: Volha_R / Forrás: Shutterstock

Milyen változások érintik az orvosi beutalókat?

A szakorvosi kontrollvizsgálatokhoz mostantól új beutaló szükséges, még akkor is, ha a páciens korábban már járt az adott rendelésen.

Emellett szigorodik a laborvizsgálatok rendje is, hiszen a beutaló kiállítása előtt az orvosnak ellenőriznie kell az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT), hogy a páciens korábban milyen vizsgálaton vett részt, és fennáll-e az ismétlés lehetősége.

A változtatások célja az elektronikus beutalók minél szélesebb körű elterjesztése. A jogszabály ennek érdekében pénzügyi szankciót is bevezet, ha egy egészségügyi szolgáltató nem e-beutaló alapján látja el a beteget. Ennek értelmében a finanszírozás 10 százalékát, de legfeljebb 1000 forintot vonnak le. Ugyanez a büntetés jár akkor is, ha a beutalást nem rögzítik az EESZT rendszerében.

A változások mindenkit érintenek, akik szakorvosi ellátásra járnak. Októbertől tehát számítani kell rá, hogy a korábbi három hónapon belüli visszarendeléses beutaló nélkül szabály már nem érvényes.