3 órája
Banki leállás jön az OTP-nél - mutatjuk, hogy mikor!
Októberben több szolgáltatás átmenetileg nem lesz elérhető tervezett karbantartások és fejlesztések miatt. Az OTP Bank leállásáról a pénzintézet hivatalos oldalán tájékoztatta ügyfeleit.
Az ügyfeleknek érdemes előre felkészülni. Főleg azoknak, akik online hiteligénylést vagy szerződéskötést terveznek. Az OTP Bank leállása október 5-e után további négy napot fog érinteni a hónapban.
A karbantartások célja a rendszerek stabilitásának, gyorsaságának és biztonságának növelése. Bár ezek az időszakok átmeneti kényelmetlenséget okozhatnak, hosszú távon gördülékenyebbé teszik az online szolgáltatásokat.
Melyik napokat érinti az OTP Bank leállása?
- 2025. október 10-11.
Fejlesztési okokból 2025. október 10-én 22 órától október 11-én hajnali 1 óráig az online számlanyitásra és szerződés megkötésére, illetve az online kivonatok és dokumentumok elkészítésére és előhívására nem lesz lehetőség.
- 2025. október 23-26.
Fejlesztési okból 2025. október 23-án reggeli 8 órától 2025. október 26-án hajnali 4 óráig a lakossági hiteligénylésekhez (ingatlan- és jelzáloghitel, személyi kölcsön, babaváró kölcsön, áruhitel, hitelkártya, folyószámlahitel) kapcsolódó szolgáltatások nem lesznek elérhetőek.
- írja hivatalos weboldalán az OTP Bank.
