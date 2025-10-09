október 9., csütörtök

Októberi leállás

3 órája

Banki leállás jön az OTP-nél - mutatjuk, hogy mikor!

Októberben több szolgáltatás átmenetileg nem lesz elérhető tervezett karbantartások és fejlesztések miatt. Az OTP Bank leállásáról a pénzintézet hivatalos oldalán tájékoztatta ügyfeleit.

Bama.hu

Az ügyfeleknek érdemes előre felkészülni. Főleg azoknak, akik online hiteligénylést vagy szerződéskötést terveznek. Az OTP Bank leállása október 5-e után további négy napot fog érinteni a hónapban. 

OTP Bank leállás: Októberben több napon is szolgáltatáskimaradásra kell számítani.
OTP Bank leállás: Októberben több napon is szolgáltatáskimaradásra kell számítani. Fotó: TheCarPhotographer / Forrás:  Shutterstock

A karbantartások célja a rendszerek stabilitásának, gyorsaságának és biztonságának növelése. Bár ezek az időszakok átmeneti kényelmetlenséget okozhatnak, hosszú távon gördülékenyebbé teszik az online szolgáltatásokat.

Melyik napokat érinti az OTP Bank leállása?

  • 2025. október 10-11.
    Fejlesztési okokból 2025. október 10-én 22 órától október 11-én hajnali 1 óráig az online számlanyitásra és szerződés megkötésére, illetve az online kivonatok és dokumentumok elkészítésére és előhívására nem lesz lehetőség.
  • 2025. október 23-26.
    Fejlesztési okból 2025. október 23-án reggeli 8 órától 2025. október 26-án hajnali 4 óráig a lakossági hiteligénylésekhez (ingatlan- és jelzáloghitel, személyi kölcsön, babaváró kölcsön, áruhitel, hitelkártya, folyószámlahitel) kapcsolódó szolgáltatások nem lesznek elérhetőek.

- írja hivatalos weboldalán az OTP Bank.

 

