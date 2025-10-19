1 órája
Gyors, ingyenes, egyszerű - mostantól díjmentesen küldhetsz pénzt ismerőseidnek
Új funkcióval bővült az OTP MobilBank. Mostantól sem az elgépelt számlaszámok, sem a félreutalások miatt nem kell aggódnunk. Az OTP Bank ügyfelei mindössze egyetlen érintéssel tudnak pénzt kérni QR-kóddal vagy NFC-vel.
Az ingyenes, érintéses utalást az OTP Bank mobilapplikációjában lehet igénybe venni. Itt az utalás főmenüpontban, a "Pénzkérés simán" lehetőséget kell kiválasztanunk. Ráadásul nemcsak az OTP-s ügyfelek tudnak így utalni, hanem bármelyik magyar mobilbanki applikációval el lehet fogadni a kérést.
Mit kell tudni az OTP Bank újításáról?
- Csak OTP-sként tudsz pénzt kérni – de a másik fél bármelyik magyar banknál lehet, fogadni tudja majd a kérést
- Napi 20 kérést indíthatsz, kérésenként 500 000 forintos limitig – teljesen díjmentesen
- Minden adat automatikusan kitöltődik – nincs több elírás, félreutalás
- A fizető félnek mindig jóvá kell hagynia az utalást
- írja hivatalos oldalán a bank.
Üres bankfiók, mégis várakozás: olvasónk kiakadt a tiszteletlen ügyintézésen
Az új funkció használatához elég mindössze elindítani a "Pénzkérés simán" lehetőséget, majd a pénzt kérő és pénzt küldő félnek összeérinteni telefonjukat, és a tranzakció pillanatok alatt meg is történik.