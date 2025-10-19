október 19., vasárnap

Gyors, ingyenes, egyszerű - mostantól díjmentesen küldhetsz pénzt ismerőseidnek

Új funkcióval bővült az OTP MobilBank. Mostantól sem az elgépelt számlaszámok, sem a félreutalások miatt nem kell aggódnunk. Az OTP Bank ügyfelei mindössze egyetlen érintéssel tudnak pénzt kérni QR-kóddal vagy NFC-vel.

Az ingyenes, érintéses utalást az OTP Bank mobilapplikációjában lehet igénybe venni. Itt az utalás főmenüpontban, a "Pénzkérés simán" lehetőséget kell kiválasztanunk. Ráadásul nemcsak az OTP-s ügyfelek tudnak így utalni, hanem bármelyik magyar mobilbanki applikációval el lehet fogadni a kérést.

OTP Bank: a bankszámlaszám megadása nélkül is továbbítható a kívánt összeg.
Fotó: Savvapanf Photo / Forrás:  Shutterstock

Mit kell tudni az OTP Bank újításáról?

  • Csak OTP-sként tudsz pénzt kérni – de a másik fél bármelyik magyar banknál lehet, fogadni tudja majd a kérést
  • Napi 20 kérést indíthatsz, kérésenként 500 000 forintos limitig – teljesen díjmentesen
  • Minden adat automatikusan kitöltődik – nincs több elírás, félreutalás
  • A fizető félnek mindig jóvá kell hagynia az utalást

- írja hivatalos oldalán a bank.

Az új funkció használatához elég mindössze elindítani a "Pénzkérés simán" lehetőséget, majd a pénzt kérő és pénzt küldő félnek összeérinteni telefonjukat, és a tranzakció pillanatok alatt meg is történik.

 

 

