Gyors, ingyenes, egyszerű - mostantól díjmentesen küldhetsz pénzt ismerőseidnek

Az ingyenes, érintéses utalást az OTP Bank mobilapplikációjában lehet igénybe venni. Itt az utalás főmenüpontban, a "Pénzkérés simán" lehetőséget kell kiválasztanunk. Ráadásul nemcsak az OTP-s ügyfelek tudnak így utalni, hanem bármelyik magyar mobilbanki applikációval el lehet fogadni a kérést.

OTP Bank: a bankszámlaszám megadása nélkül is továbbítható a kívánt összeg.

Fotó: Savvapanf Photo / Forrás: Shutterstock

Mit kell tudni az OTP Bank újításáról?

Csak OTP-sként tudsz pénzt kérni – de a másik fél bármelyik magyar banknál lehet, fogadni tudja majd a kérést

Napi 20 kérést indíthatsz, kérésenként 500 000 forintos limitig – teljesen díjmentesen

Minden adat automatikusan kitöltődik – nincs több elírás, félreutalás

A fizető félnek mindig jóvá kell hagynia az utalást

- írja hivatalos oldalán a bank.