Pécsről indul a béke üzenete a világba szombat este

A különleges programnak a Napüdvözlet Egyesület Háza ad otthont (7691 Pécs-Vasas, Bethlen G. utca 8.). A rendezvény 18.30-kor kezdődik Dr. Dittrich Ernő előadásával, amelynek témája „A csoportos békemeditáció csodálatos ereje”. Ezt 19.30-tól kötetlen beszélgetés és kérdezz–felelek követi, majd 20.22-kor kezdődik az élő békemeditáció, amelyet online, a YouTube-on is közvetítenek.

A részvétel ingyenes, a szervezők minden érdeklődőt, családtagot és barátot szeretettel várnak, hogy együtt teremtsenek békét és harmóniát a világban.